Juventus-Chelsea | accordo per Higuain

Calciomercato Juventus - asse caldissimo con il Chelsea : si prospetta uno scambio davvero da urlo : Juventus e Chelsea potrebbero mettere in piedi uno scambio che coinvolgerebbe Morata e Higuain, con lo spagnolo in bianconero e l’argentino a Londra asse caldissimo, contatti e segnali che potrebbero sfociare presto in una trattativa vera e propria. Resta da sciogliere il nodo allenatore, una volta che il Chelsea ufficializzerà l’arrivo di Sarri, l’offensiva potrà finalmente partire. Higuain – Alberto ...

Juventus - maxi offerta del Chelsea : 100 milioni per Higuain e Rugani : offerta DEL Chelsea- Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 100 milioni di euro per Higuain e Rugani. SARRI FA LA SPESA IN ITALIA Maurizio Sarri sarebbe pronto a puntare l’indice su Daniele Rugani, suo pupillo fin dai tempi dell’Empoli. […] L'articolo Juventus, maxi offerta del Chelsea: 100 milioni per ...

Inter - ecco Politano. Juventus beffata : Golovin dice sì al Chelsea : Matteo Politano , esterno offensivo classe '93, torna dal viaggio di nozze per sostenere le visite mediche con l'Inter, in programma tra oggi e domani. L'affare tra nerazzurri e Sassuolo, impostato il ...

Calciomercato Juventus - si allontana Golovin : il Chelsea sorpassa i bianconeri nella corsa al talento russo : Il club inglese avrebbe sorpassato la Juventus nella corsa a Golovin, incontrando gli agenti del calciatore La corsa a Golovin si fa sempre più complicata per la Juventus, i bianconeri infatti devono adesso vedersela con il Chelsea che è piombato con decisione sul talento russo. LaPresse/Reuters Il club di Agnelli non ha nessuna intenzione però di partecipare ad aste, per questo motivo non si sposta dall’offerta di venti milioni di ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Chelsea per Rugani : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero attivissimo in entrata ed uscita, l’obiettivo del club bianconero è quello di consegnare subito una squadra completata al tecnico Massimiliano Allegri. Movimento in uscita in difesa sempre più vicino, dall’Inghilterra si fa un gran parlare della proposta dei Blues per Rugani, sulla base di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro). Un’offerta che fa ...

Juventus - countdown Cancelo. Sfida Chelsea-Barcellona per Pjanic : Plusvalenze e rinnovamento: il refrain dell'estate risuona di continuo nelle stanze di Inter , Juve e Napoli . Una sorta di mantra, uno schema collaudato nel tempo, che permette ai bilanci di ...

Juventus - per Golovin è sfida al Chelsea : TORINO - Juventus e Chelsea non si affronteranno in Champions League , gli inglesi non si sono qulificati, , ma in compenso da quando Maurizio Sarri è diventato l'allenatore designato dei Blues , si ...

Juventus - il Chelsea di Sarri in pressing su Rugani. Clausola da 50 milioni per Emre Can : Daniele Rugani resta in cima alla lista dei desideri di Sarri, per il suo nuovo Chelsea. Ci sono stati infatti nuovi contatti tra il tecnico toscano e l'entourage del difensore bianconero, dopo quelli ...

Juventus - Sturaro saluta. Rugani : c'è il Chelsea : TORINO - Il doppio affondo della Juventus per Joao Cancelo e Aleksandr Golovin potrebbe essere finanziato dalle sterline della Premier League. Ci sono almeno due club inglesi - si vocifera di Everton ...