Juve-Ronaldo | vecchio feeling | vicino nel 2002 | ma poi Salas

CRISTIANO RONALDO ALLA JuveNTUS/ Ultime notizie - Marotta : “Non parlo” - ma sorride… : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Mercato Juventus - arriva Cristiano Ronaldo ma partono tanti big – Alessio Tacchinardi a CalcioWeb : “è una vera bomba atomica - pronti a scoppiare i fuochi d’artificio…” : La bomba sta per esplodere, Cristiano Ronaldo è pronto a vestirsi di bianconero. La trattativa c’è ed è sempre più viva, la Juventus accarezza il colpo del secolo. La ‘Vecchia Signora’ ha già deciso di investire tra i 100 ed i 120 milioni di euro per il cartellino, il Real Madrid avrebbe già accettato l’offerta, il club spagnolo ha capito che il percorso del portoghese con i Blancos può considerarsi concluso, per il ...

Calciomercato : con Cristiano Ronaldo - che Juventus sarebbe? : Cristiano Ronaldo alla Juventus è qualcosa di più di un sogno di una notte d’inizio estate. Sottotraccia c’è un contatto in corso, nato dalla proposta al club bianconero da parte di Jorge Mendes, il potentissimo agente dell’asso portoghese. Come sarebbe la “Vecchia signora” con Cristiano Ronaldo? Sono tanti i tasselli da sistemare alla perfezione come in un mosaico, ma l’ambizioso disegno può essere realizzato. Dopo aver vinto sette scudetti di ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - Marotta : 'Tifosi possono sognare? Non parlo'. Ma sorride... : E sul possibile affare che sta facendo parlare tutto il mondo è intervenuto anche l'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta. Intercettato dai microfoni di Sky Sport in centro a ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Interpellato l’ad Beppe Marotta… : Cristiano Ronaldo alla Juventus? La trattativa che sta facendo impazzire i tifosi del club bianconero, interviene Marotta… “Se i tifosi della Juventus possono sognare Cristiano Ronaldo? Non parlo…”. Questa la reazione di Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, alle domande su Cristiano Ronaldo. Il dirigente della Juventus, pizzicato a Milano dai colleghi di Skysport, ha sorriso, glissando però in ...

Ronaldo : 'Cristiano alla Juventus? In Serie A avrebbe meno spazi' : MOSCA, Russia, - 'Non so se andrà o meno alla Juventus, credo che alla fine resterà al Real ma non ho parlato con lui. Comunque non avrebbe problemi a giocare in Serie A' . Ronaldo il Fenomeno, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - per i social è ”mission impossible” : la dilagante ironia del web [GALLERY] : Cristiano Ronaldo alla Juventus? I social sottolineano la fantasiosa voce di mercato: il web ironico sul prossimo possibile acquisto bianconero Cristiano Ronaldo potrebbe davvero arrivare alla Juventus? Tante sono le ipotesi, che lusingano i tifosi bianconeri, in cui si valuta un possibile approdo del campione portoghese tra le fila della squadra di Massimiliano Allegri. Un affare con cifre monstre, ma che potrebbe fruttare alla Juventus ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Affare (quasi) fatto : ecco le cifre dell'operazione (esclusiva) : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Affare (quasi) fatto: fonti esclusive vicine al Marotta confermano l'accordo con il calciatore e il Real Madrid, si attende l'annuncio(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Da Ronaldo a… Ronaldo - il ‘Fenomeno’ sicuro : “CR7 alla Juventus? Credo che alla fine resterà al Real” : Intervistato dal Mundo Deportivo, Ronaldo il ‘Fenomeno’ ha parlato dell’eventuale trasferimento di CR7 alla Juventus In tutto il mondo non si fa che parlare di Cristiano Ronaldo, del suo futuro e della possibilità di trasferirsi alla Juventus. La stampa spagnola ha sganciato la bomba, trascinando con sè i media di tutto il mondo. AFP PHOTO / Vasily MAXIMOV Sulla questione è intervenuto anche l’altro Ronaldo, il ...

“Cristiano Ronaldo alla Juventus?” - la risposta di Salvini fa discutere : Le ultime ore sono caldissime in casa Juventus con la trattativa che riguarda il trasferimento in bianconero di Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore sono arrivate alcune dichiarazioni anche di Matteo Salvini che hanno fatto discutere come riporta l’Ansa: “quale squadra tifo ai Mondiali? A me vanno bene tutte, tranne la Francia… Già la simpatia era bassa, ma di recente si è ridotta ancora di più. Cristiano Ronaldo alla ...

Cristiano Ronaldo alla Juve? La stampa spagnola insiste : 'CR7 cerca casa a Torino' : Ronaldo-Juventus è qualcosa di più di una semplice voce di mercato. Secondo l'autorevole quotidiano sportivo spagnolo Marca , da sempre vicino a quanto accade al Real Madrid, CR7 starebbe cercando ...

Juventus - in Spagna insistono : "Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino" : La bomba di mercato dell'estate 2018 l'ha sganciata il quotidiano spagnolo Marca: "L'accordo tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è ad un passo". Quella che sembrava solo una suggestione di mercato si starebbe per tramutare in realtà con la famiglia Agnelli che si sarebbe decisa a sferrare l'offensiva al fuoriclasse portoghese per un obiettivo ben preciso e che ha un nome e un cognome: Champions League. La Juventus ha deciso di sferrare ...

Juventus su di giri : sogna Ronaldo : Teleborsa, - Brilla a Piazza Affari il titolo della Juventus, che passa di mano con un aumento del 5,75%. A far impennare le quotazioni delle azioni della squadra bianco-nera alcune indiscrezioni ...

Juventus - aspettando Ronaldo : ecco quanto vale il brand Cr7 : Nell'attesa di capire se il portoghese vestirà la maglia bianconera, ecco quanto può valere il brand Cr7: in un anno, 40 milioni dalle sponsorizzazioni. L'articolo Juventus, aspettando Ronaldo: ecco quanto vale il brand Cr7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.