Justin Timberlake ha pubblicato a sorpresa la nuova canzone “Soulmate”

Justin Timberlake e Jessica Biel - Midnight in Paris : Una coppia innamorata prima o poi fa sempre tappa a Parigi. Justin Timberlake e Jessica Biel non fanno eccezione. I due, sempre attenti alla privacy familiare, hanno condiviso in Rete una rara foto in coppia. È notte, la tour Eiffel fa da sfondo, si abbracciano. «Midnight», scrivono come didascalia, ispirandosi al Midnight In Paris di Woody Allen, girato in quelle vie. Il cantante è in Europa per il suo Man of the Woods Tour, e l’attrice ...

Justin Timberlake ha fatto una bellissima sorpresa a una sua fan di 88 anni durante un suo live : Justin dal cuore tenero

NSync e Justin Timberlake - una stella sulla Walk of Fame : come sono diventati : Giorni intensi per essere uno degli ex membri della boy-band anni 90 NSync: durante una comparsata a sorpresa nella trasmissione di Ellen DeGeneres, i cinque baldi (non più tanto) giovani hanno annunciato di aver ricevuto l’onore di vedersi assegnare una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame. Il giorno successivo, mercoledì 2 maggio, in California, ha avuto luogo la cerimonia formale di consegna dell’astro da marciapiede ...