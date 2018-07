Justin Timberlake ha iniziato alla grande la leg europea del tour da Parigi

Audio - testo e traduzione del nuovo singolo di Justin Timberlake Soulmate - a sorpresa un inedito per l’estate : Arriva a sorpresa il nuovo singolo di Justin Timberlake Soulmate. Dopo aver incuriosito il pubblico con foto in studio e piccole anteprime video, il cantautore ha sorpreso i fan martedì 3 luglio rilasciando il nuovo brano su tutte le piattaforme. Si tratta del primo inedito della popstar americana dopo l'album Man of the Woods, pubblicato solo cinque mesi fa. Un singolo che si propone come classica hit estiva e che arriva sull'onda lunga del ...

Justin Timberlake ha pubblicato a sorpresa la nuova canzone "Soulmate"

Justin Timberlake e Jessica Biel - Midnight in Paris : Una coppia innamorata prima o poi fa sempre tappa a Parigi. Justin Timberlake e Jessica Biel non fanno eccezione. I due, sempre attenti alla privacy familiare, hanno condiviso in Rete una rara foto in coppia. È notte, la tour Eiffel fa da sfondo, si abbracciano. «Midnight», scrivono come didascalia, ispirandosi al Midnight In Paris di Woody Allen, girato in quelle vie. Il cantante è in Europa per il suo Man of the Woods Tour, e l’attrice ...

Justin Timberlake ha fatto una bellissima sorpresa a una sua fan di 88 anni durante un suo live

NSync e Justin Timberlake - una stella sulla Walk of Fame : come sono diventati : Giorni intensi per essere uno degli ex membri della boy-band anni 90 NSync: durante una comparsata a sorpresa nella trasmissione di Ellen DeGeneres, i cinque baldi (non più tanto) giovani hanno annunciato di aver ricevuto l’onore di vedersi assegnare una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame. Il giorno successivo, mercoledì 2 maggio, in California, ha avuto luogo la cerimonia formale di consegna dell’astro da marciapiede ...