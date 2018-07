Justin Chambers | l’Alex Karev di Grey’s Anatomy | torna in ospedale per una giusta causa

optimaitalia

: Justin Chambers, l' #AlexKarev di #GreysAnatomy, torna in ospedale per una giusta causa (foto) @7JustinChambers… - OptiMagazine : Justin Chambers, l' #AlexKarev di #GreysAnatomy, torna in ospedale per una giusta causa (foto) @7JustinChambers… - emmashands : Ma Justin Chambers è ubriaco o ha usato la stessa droga di Krista? - foxlifeit : #GreysAnatomy: @7JustinChambers e gli auguri a @KatieHeigl per #Suits -

(Di mercoledì 4 luglio 2018), l'Alexdi Grey's, èto in, ma non sul set del Grey Sloan Memorial Hospital per le riprese della quindicesima stagione, non ancora iniziate.L'attore, che di recente si era espresso contro le politiche dell'amministrazione Trump sul fronte dell'immigrazione nei giorni caldi della separazione delle famiglie al confine col Messico, continua ad impiegare la sua popolarità per giuste cause.ha fatto visita all'Ohio Valley Surgical Hospital per una sorpresa ai pazienti durante un viaggio nella sua città natale, Springfield. Anche se l'non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul motivo della visita di, la responsabile delle comunicazioni della struttura Kristin Davis ha dichiarato entusiasta che l'attore "è stato molto gentile e disponibile con tutti".L'interprete di Grey'sha fatto visita ai malati e ha ...