Justin Bourque | il killer più spietato del Canada | si iscrive a un sito di incontri

(Di mercoledì 4 luglio 2018) "Sono single e cerco qualcuno con cui stare". Parola di, noto per aver ucciso tre ufficiali dell'Rcmp e per averne feriti altri due nelle sparatorie di Moncton Mountie del 4 giugno 2014. Ilpiù famoso del, condannato senza possibilità di libertà condizionata per 75 anni, si è infatti iscritto ad undionline dove si presenta come "un tizio dal colletto blu con la passione per la musica". Non solo.è un amante del cinema e si dice desideroso di trovare una donna con cui stabilire una fitta corrispondenza. "Quindi mandami una lettera e una foto o due e vedremo come andrà", aggiunge. Si parla di lettere perché è l'unica possibilità per un detenuto di un carcere canadese di comunicare col mondo esterno, data l'assenza di internet. Lettere che devono sempre e comunque passare al ...