Jos Verstappen | “Basta criticare lo stile di Max”

F1 – Verstappen senza papà Jos in Canada - Horner svela : “è servito a Max per accumulare esperienza” : La Red Bull e Max Verstappen hanno deciso di far affrontare da solo al pilota olandese il week-end del Canada, senza la presenza di papà Jos al box La prima volta non si scorda mai e ha portato pure bene. Max Verstappen ha affrontato da solo, come mai era accaduto, un week-end di Formula 1, ottenendo in Canada anche un ottimo terzo posto. Per scelta dell’olandese e della Red Bull, ‘Mad Max’ non ha fatto arrivare a Montreal il ...