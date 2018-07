Italiaonline | lancia Iol Audience Custom | offerta di media planning per pmi

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Milano, 4 lug. (AdnKronos) –un nuovo prodotto, Iol, un’diper le piccole e medie imprese. Il prodotto, una nuova versione di Iol, permette di costruire un’personalizzata per le pmi su cui effettuare campagne di marketing e remarketing. Le pmi, ha spiegato Antonio Converti, amministratore delegato di, nel corso della presentazione del nuovo prodotto, “rappresentano un mercato vasto quanto ancora poco esplorato e supportato. Abbiamo quindi ritenuto di dover coprire un’esigenza delle imprese che hanno bisogno didi profilo più evoluto, ma non hanno le competenze adeguate”. Le piccole e medie imprese, ha continuato Converti, sono “il potenziale mercato o la platea di clienti più interessanti per noi. In questa platea abbiamo una market ...