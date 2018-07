Italia-Germania 2-0 | Mondiali 2006 | il ricordo di un trionfo che abbiamo preferito

Migranti - Italia e Germania cercano una difficile intesa : L’accordo tra i democristiani tedeschi sulla futura gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli Stati membri dell’Unione. Preoccupata per eventuali...

Austria chiude Brennero : bilaterale Salvini-Seehofer/ Migranti - vertice Italia-Germania poi incontro con Kurz : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Se l'Italia vuole tornare a vincere prenda appunti dalla Germania : l'Italia invece? Sempre fuori nella Coppa del Mondo al primo turno, due quarti di finale e una finale persa in modo umiliante contro la Spagna al campionato d'Europa per Nazioni. Senza un criterio ...

Efficienza energetica - l'Italia - con la Germania - al primo posto nel mondo : C'è l'Italia, insieme alla Germania, al primo posto dell'ultima classifica mondiale sull'Efficienza energetica, The 2018 International Energy Efficiency Scorecard , documento completo allegato in ...

Mondiali 2018 - il miracolo della Svezia continua : dopo Olanda - Italia e Germania gli scandinavi eliminano anche la Svizzera e volano ai Quarti di Finale [FOTO e TABELLONE] : 1/65 AFP/LaPresse ...

Austria e Germania pronte a chiudere confini ai migranti/ Vienna annuncia controlli : Italia isolata? : migranti, il governo Austriaco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:28:00 GMT)

Austria e Germania chiudono i confini ai migranti : l’Italia è sempre più isolata : Austria e Germania chiudono i confini ai migranti: l’Italia è sempre più isolata Austria e Germania sono pronte a isolare l’Italia e stanno pensando di approvare una serie di restrizioni relative all’ingresso dei migranti sul proprio territorio. La cancelliera tedesca Merkel ha ceduto alle pressioni del ministro dell’Interno Seehofer per evitare la caduta del proprio […] L'articolo Austria e Germania chiudono i confini ai ...

Germania - l’accordo sui migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia. Vienna : “Proteggeremo i confini a sud” : L’accordo sui movimenti secondari dei migranti tra Angela Merkel e Horst Seehofer salva il governo tedesco ma è un problema per l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Italia terza a Strzegom! Trionfa la Francia davanti alla Germania : Un’Italia solida e concreta conquista il podio a Strzegom (Polonia), nella terza tappa della FEI Nations Cup 2018 di Completo, al termine di tre giorni intensi in cui ha retto nelle prime due prove e si è esaltata nel rush finale. Il team azzurro, agli ordini del capo equipe e selezionatore Katerine Lucheschi (tecnico Stefano Brecciaroli), era composto da Simone Sordi su Amacuzzi, Sara Breschi su Midollino e Marco Biasia su Tresor de la ...

Hockey prato femminile - Italia NELLA STORIA! Le azzurre battono per la prima volta la corazzata della Germania! : Avvicinamento migliore all’appuntamento più importante dell’anno non poteva esserci. La nazionale ITALIAna di Hockey su prato femminile continua a riscrivere la storia di questo sport nel Bel Paese. Dopo aver agguantato la qualificazione al Mondiale che si disputerà a fine luglio, le azzurre agguantano un successo di prestigio, seppur in amichevole: la nazionale guidata da Roberto Carta ha infatti sconfitto la Germania in quel di ...

Migranti - "no ai centri in Italia Nessun impegno con la Germania" "Macron stanco - lo smentisco". Video : "Non ho sottoscritto Nessun impegno specifico con Merkel" sull'accoglienza in Italia dei Migranti secondari. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Ue. "Ho chiarito alla Cancelliera Merkel... Segui su affarItaliani.it

