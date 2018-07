Isis | ucciso in Siria figlio al-Baghdadi

L'Isis comunica che il figlio di al-Baghdadi è stato ucciso in Siria : L'Isis ha affermato che il figlio del suo leader, Abu Bakr al-Baghdadi, è stato ucciso in Siria in combattimento contro le truppe governative di Damasco.L'annuncio è apparso sull'agenzia dello stato islamico, che mostra una foto del giovane, con in mano un fucile, e lo identifica come Huthaifa al-Badri. Non viene precisato quando sia stato ucciso, ma solo che era un 'combattente d'elitè, caduto mentre difendeva una centrale ...

Il figlio di Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in Siria - dice l’Isis : Lo stato Islamico (o ISIS) ha detto che il figlio di Abu Bakr al Baghdadi, leader dell’organizzazione terroristica, è morto in combattimento contro le forze Siriane e russe nella provincia di Homs, nella Siria centrale. l’ISIS ha diffuso anche una The post Il figlio di Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in Siria, dice l’ISIS appeared first on Il Post.

Liegi - il killer aveva già ucciso la sera prima dell’attentato. Isis rivendica : Benjamin Herman, 31 anni, martedì ha ucciso due poliziotte e uno studente in Belgio e poi è stato a sua volta ucciso dalla polizia. È emerso che la sera prima aveva ammazzato un altro uomo, un ex detenuto che il killer conosceva. Nella serata di mercoledì l’Isis ha rivendicato l’attacco attraverso l’agenzia Amaq: “Era un nostro soldato”.Continua a leggere

La polizia indonesiana ha ucciso 14 sospetti terroristi in risposta agli attentati dell’Isis della scorsa settimana : La polizia indonesiana ha detto di avere ucciso 14 sospetti terroristi e di avere arrestato 60 persone nell’ambito di un’operazione legata agli attentati suicidi della scorsa settimana compiuti in Indonesia e rivendicati dallo Stato Islamico (o ISIS). Tito Karnavian, il The post La polizia indonesiana ha ucciso 14 sospetti terroristi in risposta agli attentati dell’ISIS della scorsa settimana appeared first on Il Post.

Attentato Isis a Parigi - passanti accoltellati : una donna morta e 4 feriti - assalitore ucciso : I poliziotti hanno ucciso l’assalitore, nel pieno centro della capitale francese, mentre gridava ««Allah Akbar»: una donna è morta, oltre l’aggressore; due i feriti gravi

“Ho ucciso più di 100 persone e non me ne pento” - la confessione di Khaled - killer dell’Isis : “Ho ucciso più di 100 persone e non me ne pento”, la confessione di Khaled, killer dell’Isis Da semplice organizzatori di pellegrinaggi a manifestante contro Assad fino a spietato assassino. Dopo essere stato arrestato e torturato nelle carceri del regime, l’unico obiettivo di Khaled è stata la vendetta. Una spirale di violenza che l’ha portato […] L'articolo “Ho ucciso più di 100 persone e non me ne pento”, la confessione di Khaled, ...