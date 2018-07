Irene Grandi si è sposata con Lorenzo Doni e ha cantato Hallelujah di Leonard Cohen

optimaitalia

: #IreneGrandi si è sposata con Lorenzo Doni e ha cantato Hallelujah di Leonard Cohen (video) - OptiMagazine : #IreneGrandi si è sposata con Lorenzo Doni e ha cantato Hallelujah di Leonard Cohen (video) - CeraunavoltaD : @FabioFerrauti Buongiorno Io l'ho sempre trovata bella Irene Grandi - italianaradio1 : Secondo matrimonio per Irene Grandi, che ha sposato il suo Lorenzo Doni, dedicandogli Hallelujah di Leonard Cohen.… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)si èil 2 luglio 2018. La cantante ha pronunciato il fatidico "sì" in gran segreto nella chiesa di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano, in Sardegna.ha sposato l'avvocatoper il quale hatra l'emozionediin chiesa.Pochissimi gli invitati alla cerimonia. Si parla di un centinaio di persone. La cerimonia è stata celebrata da un frate cappuccino amico degli sposi che ha raggiunto la Sardegna da Firenze appositamente per celebrare le nozze di.Dopo il "sì" sull'altare, gli invitati sono stati accolti in per la festa in un locale della costa del Sinis. Il matrimonio non era stato annunciato dalla coppia sui social che ha voluto mantenere il massimo riserbo fino all'ultimo momento.Nelle scorse ore, però, qualcosa era emerso e tanti sono stati i curiosi che ...