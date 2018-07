Inter | Rafinha può tornare con la cessione di Vecino RUMORS

Rafinha all'Inter/ Il padre gela le speranze : non aspettiamo. Ma uno spiraglio c'è : Rafinha all'Inter, il padre gela le speranze: non aspettiamo oltre, i nerazzurri non si sono più fatti sentire. Ma uno spiraglio c'è, possibile prestito con obbligo di riscatto(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Calciomercato - il padre di Rafinha : 'Inter - tempo scaduto. Offerte anche dalla Serie A' : Peccato, sarebbe stato importante giocare in Europa con l'Inter dopo averla conquistata sul campo", le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Mazinho, papà e agente di Rafinha. Nessun ...

Inter - UFFICIALE Nainggolan. Intanto Rafinha : “Pensavo di rimanere - ma…” : Rafinha- L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga arriva in nerazzurro per 24 milioni di euro più Santon e Zaniolo. Intanto, Rafinha si sfoga. Delusione e rammarico per il momentaneo mancato riscatto da parte dell’Inter. “PENSAVO DI RIMARE” Ecco le parole del centrocampista nerazzurro riportate da “SportMediaset”: “Quella all’Inter è stata ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

Calciomercato Inter - Rafinha : 'Esperienza spettacolare - con la Champions ero convinto che sarei rimasto...' : Un impatto incredibile ed un apporto determinante per la qualificazione dell'Inter in Champions League nella passata stagione, ma nonostante la conquista dell'obiettivo l'avventura di Rafinha con la ...

Inter : Nainggolan non esclude Rafinha - Pedullà : 'Pista sempre calda' : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter in campionato che ha portato i nerazzurri a qualificarsi in Champions League dopo sette anni di assenza, è stato sicuramente il fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. In soli sei mesi il giocatore si è innamorato di Milano e dell'ambiente Inter, ma è tornato al Barcellona visto che la societa' nerazzurra non ha potuto esercitare il diritto di riscatto, fissato a trentotto milioni di euro. ...

Inter - possibile formazione 2018/2019 : addio a Rafinha - tentativi Malcom e Dembélé : La delusione dei tifosi nerazzurri per i mancati riscatti di Joao Cancelo e Rafinha [VIDEO] sembra archiviata. L'effetto Radja Nainggolan è stato dirompente, quello di un giocatore che veniva accostato all'Inter ormai da un anno e che, finalmente, è arrivato a Milano. Sebbene in un primo momento sembrava ci fosse qualche chance di trattare con il Barcellona per il ritorno del citato Rafinha, questa ipotesi sembra definitivamente tramontata. ...

NAINGGOLAN ALL'Inter / Pressing sulla Roma - il Ninja insieme a Rafinha? Si può fare in un caso : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:18:00 GMT)

Calciomercato Inter - si complica Rafinha : ecco la probabile nuova destinazione del calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter attivissima sul mercato ma non arrivano solo buone notizie, si complica infatti la conferma di Rafinha, sul calciatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham. La notizia arriva direttamente dal quotidiano catalano Sport, che conferma la stima di Pochettino nei confronti del calciatore. I 35 milioni per il riscatto del cartellino rappresentano un problema per l’Inter, non per quello di ...

Rafinha - Barcellona furioso con l'Inter : si inserisce il Tottenham : ... ma la situazione di stallo ha attirato nuove pretendenti che rischiano di complicare la corsa al brasiliano: il Tottenham infatti, sempre secondo Sport , è a caccia di rinforzi per la prossima ...