Intelligenza artificiale versus stupidità naturale

Restiamo umani - al resto ci pensa l’Intelligenza artificiale : Perché Gmail non può scrivere vere e proprie lettere per raccontare ai nostri amici lontani quello che stiamo facendo? Leggi

L'Intelligenza artificiale responsabile del prossimo balzo : Jared Franz, analista degli investimenti di Capital Group, spiega che quando si parla di AI, la prima cosa che viene in mente è probabilmente un film, come Terminator, Il mondo dei robot o 2001: Odissea nello spazio. In quasi tutti, il computer o il robot finiscono per andare fuori controllo. Non stupisce quindi che molte persone siano ambivalenti rispetto all'AI. ...

Un'Intelligenza artificiale ha ricreato - da sola - la tavola periodica degli elementi : ... un milionario sfida la Nasa Hayabusa 2 e l'asteroide Ryugu Autismo ed editing genetico Il limite della vita umana non è ancora in vista Siringhe come punture di zanzara Home - SCIENZA - Scienze Un'...

Intelligenza artificiale : diagnosi di tumori cerebrali ed ematomi - il robot batte medici 2 a 0 : Un sistema di Intelligenza artificiale ha ottenuto un punteggio migliore contro una squadra di quindici medici nell’ambito di un concorso organizzato a Pechino, per diagnosticare tumori cerebrali ed ematomi su pazienti malati. Il sistema BioMind AI, sviluppato dal centro di ricerca sull’Intelligenza artificiale per i disturbi neurologici dell’ospedale Tiantan e da un team della Capital Medical University, ha realizzato in un ...

L'Intelligenza artificiale aprirà nuove frontiere - ma non sostituirà l'uomo : Così il Chief Technology & Innovation Officer di Accenture Paul Daugherty , intervenuto al quarto appuntamento Meet the Media Guru , al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da ...

Perché l'Italia deve dotarsi in fretta di un piano sull'Intelligenza artificiale : L'intelligenza artificiale comporterà trasformazioni nel lavoro. Ma per l'esperto Paul Daugherty bisogna guidare il fenomeno: così si crea occupazione

Perché l’Italia deve dotarsi in fretta di un piano sull’Intelligenza artificiale : Paul Daugherty durante il Meet the media guru 2018 a Milano Foto: Ufficio stampa I tetri scenari alla Black Mirror restano prerogativa del mondo della fantasia. Gli esseri umani non finiranno presto sotto il ricatto perpetuo dei robot, come la brillante serie televisiva firmata Netflix ha preconizzato. Piuttosto, la collaborazione con le macchine dotate di intelligenza artificiale potrà portare dritto dritto verso “la terza ondata della ...

Xiaomi presenta MACE - un nuovo progetto di Intelligenza artificiale open source : Xiaomi ha presentato oggi MACE, il suo progetto di intelligenza artificiale lanciato nello scorso mese di dicembre e oggi disponibile anche per sviluppatori di terze parti. L'articolo Xiaomi presenta MACE, un nuovo progetto di intelligenza artificiale open source proviene da TuttoAndroid.

Le imprese italiane non sanno ancora che farsene dell'Intelligenza artificiale : Solo il 20% delle aziende italiane ha adottato soluzioni di intelligenza artificiale nei settori marketing e comunicazione. Ma solo una su cento ha abbracciato una tecnologia matura. Tra imprese ...

Diabete : nuovo dispositivo con tecnologie radar e di Intelligenza artificiale per controllare la glicemia senza prelievi di sangue : Le persone che soffrono di Diabete potrebbero presto controllare la loro glicemia senza prelievi di sangue, utilizzando un sistema sviluppato dall’University of Waterloo. In uno studio recente, i ricercatori hanno combinato tecnologie radar e di intelligenza artificiale per rilevare cambiamenti nei livelli di glicemia senza il bisogno di pungersi un dito diverse volte al giorno. “La nostra speranza è quella di poter realizzare uno smartwatch per ...

Huawei - l'Intelligenza artificiale guiderà lo sviluppo digitale : L'Italia ha anche una bassa percentuale di popolazione con una laurea Stem , scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, , che ostacola la nazione ad essere un'economia avanzata di alta tecnologia. ...

Google fa sul serio con la sua Intelligenza artificiale che telefona al posto nostro : Dopo le critiche, iniziano i test pubblici della voce sintetica che suona molto umana: potrebbe determinare il futuro delle nostre interazioni con i cosi intelligenti The post Google fa sul serio con la sua intelligenza artificiale che telefona al posto nostro appeared first on Il Post.

L'Intelligenza artificiale scriverà anche note di analisi finanziaria : Analisti di banca, tremate, l'automazione minaccia anche il vostro posto di lavoro. Commerzbank, che lo scorso anno ha annunciato il taglio di 9.600 posti di lavoro, intende infatti rimpiazzare con algoritmi alcuni dei ricercatori silurati, minacciando - in prospettiva - anche il futuro di chi ha conservato l'incarico. A raccontarlo è il Financial Times, dove leggiamo che la seconda banca tedesca avrebbe siglato una ...

Microsoft ha reso un po’ meno razzista la sua Intelligenza artificiale : Il riconoscimento facciale di Microsoft Quando le macchine vengono allenate con dati sbagliati, sbagliano? Risposta affermativa. Che i sistemi di riconoscimento facciale prendano delle sonore cantonate è cosa nota, specie in rifermento a risultati discriminatori. Microsoft ha deciso di correre ai ripari mettendo a punto il proprio software. L’API Face (basata su Azure) è al centro di dibattito per una ricerca all’inizio di ...