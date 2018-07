Inquinamento causa il diabete? Uno studio americano rivela questa clamorosa ipotesi

L’Inquinamento dell’aria causa ogni anno 7 milioni di morti : (Foto: Getty Images) A livello mondiale 9 persone su 10 respirano aria inquinata. Il costo in vite umane è alto: ogni anno 7 milioni di persone muoiono a causa delL’inquinamento ambientale, sia questo domestico o esterno. I dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non si limitano a lanciare allarmi e moniti ma riconoscono un crescente impegno, da parte di un numero sempre maggiore di paesi, per cercare di porre rimedio alla ...