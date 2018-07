Inps | reddito inclusione solo a un povero su tre | servono altri 6 mld

Inps - il 2 luglio la quattordicesima per pensionati a basso reddito : Ottime notizie per una platea di circa tre milioni e mezzo di quiescenti a basso reddito [VIDEO]. Il 2 luglio 2018 arrivera' infatti la quattordicesima per molti pensionati che hanno un reddito entro i 9.894,69 o sotto i 13.192,92 euro. È quanto diffuso attraverso il messaggio n.2389 dell'Inps che rivela i nuovi parametri per percepire la quota aggiuntiva in base al reddito del pensionato e agli anni di anzianita' contributiva. La quota ...