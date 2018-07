Inps | immigrati cruciali per sostenibilità sistema pensioni

Pensioni - Inps : senza immigrati il sistema non è sostenibile : Oltre al ruolo degli immigrati nel nostro sistema previdenziale l'Istituto nazionale di previdenza è preoccupato per le ultime stime sulla maggiore spesa Pensioni stica che si innescherebbe con gli annunciati interventi di “superamento della riforma Fornero” che passano dalla cosiddetta “quota 100”...

Senza immigrati il sistema pensionistico salta. Relazione Inps insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...