sportfair

: Iniziati al Circolo Surf Torbole i Mondiali IFCA Slalom Youth e Master - leggi tutto su - Italiavela : Iniziati al Circolo Surf Torbole i Mondiali IFCA Slalom Youth e Master - leggi tutto su -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Due tabelloni diconclusi dagli Junior e Donne, mentre le categoriehanno finito un tabellone, fermandosi, nel secondo, alla semifinale Un bel vento da sud sui 20 nodi ha dato il benvenuto sul Garda Trentino ai2018Y&M, dopo l’apertura ufficiale di lunedì sera con il taglio del nastro del Campione del MondoMatteo Iachino. Quasi 170 concorrenti provenienti da 20 nazioni di 4 Continenti, delle categorie Junior,e donne hanno colorato con le proprie attrezzature il prato e la spiaggia antistante ilfin dalla prima mattina per portarsi sui campi di regata poco dopo lo skipper’s meeting, riunione tecnica che ha dato le informazioni necessarie per la gestione delle regate. Le quattro categorie, suddivise nei due campi di regata posizionati dallo staff in acqua coordinato dai responsabili della ...