Inghilterra | gonne vietate in 40 scuole superiori

vanityfair

: RT @CesareSacchetti: 40 scuole medie in Inghilterra hanno proibito alle ragazze di indossare le gonne per non mettere a disagio gli student… - Massimo59622428 : RT @CesareSacchetti: 40 scuole medie in Inghilterra hanno proibito alle ragazze di indossare le gonne per non mettere a disagio gli student… - RensilR : RT @CesareSacchetti: 40 scuole medie in Inghilterra hanno proibito alle ragazze di indossare le gonne per non mettere a disagio gli student… - SavioFicorella : RT @CesareSacchetti: 40 scuole medie in Inghilterra hanno proibito alle ragazze di indossare le gonne per non mettere a disagio gli student… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Niente: in circa 40britanniche, alle ragazze è stato vietato di indossarle, proprio un mese dopo che un istituto nell’Oxfordshire aveva raccomandato agli studenti maschi di metterle per affrontare la calura estiva. Secondo il Sunday Times, lechiedono ai loro studenti di vestire uniformi «neutrali» per non far sentire emarginati gli studenti transgender. La Priory School, un istituto superiore di Lewes, nell’East Sussex, ha imposto il divieto dellee ha ordinato alle ragazze di indossare pantaloni proprio in nome della fluidità di genere. Il dirigente scolastico Tony Smith, a settembre, aveva spiegato: «Abbiamo un piccolo ma crescente numero di studenti trans: avere tutti la stessa uniforme è importante per loro». La Copleston High School, a Ipswich, ha bandito leinsieme a una lista di indumenti e accessori «inammissibili», come ...