Infarto e insufficienza cardiaca | ecco lo zucchero naturale che protegge il cuore

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il trealosio, unodi origine, si è dimostrato capace di ridurre il rimodellamento cardiaco, una condizione in cui si hanno cambiamenti sia nella forma che nella funzionalità del. Proprio il fenomeno del rimodellamento, che rappresenta una complicanza frequente dopo un, è alla base dell’, nota anche come scompenso, una condizione in cui ilnon riesce più a pompare il sangue con la dovuta efficacia. Il risultato, che potrebbe aprire la strada a interventi terapeutici più efficaci nel fronteggiare questa gravissima patologia, è emerso da una ricerca condotta, su modelli animali, dal Laboratorio di Fisiopatologia Vascolare dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e con la Rutgers New Jersey Medical School, negli USA. Pubblicato sulla rivista scientifica Journal of the American ...