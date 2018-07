Indonesia | affonda traghetto colto dalla tempesta | 31 morti

È affondato un altro traghetto in Indonesia - sono morte 34 persone : Almeno 34 persone sono morte a causa dell’affondamento di un traghetto al largo della costa del Sulawesi meridionale, una delle province in cui è suddivisa l’isola Indonesiana di Sulawesi. Il portavoce dell’agenzia che si occupa di gestire i disastri in The post È affondato un altro traghetto in Indonesia, sono morte 34 persone appeared first on Il Post.

Traghetto affonda in Indonesia : individuato il relitto : Il relitto del Traghetto affondato lunedì scorso nel lago Toba, in Indonesia, è stato individuato dalle squadre di soccorso a 450 metri di profondità, e con ogni probabilità al suo interno è rimasta intrappolata gran parte delle 192 persone disperse. Lo ha rivelato all’agenzia cinese Xinhua un funzionario Indonesiano. Le ricerche, portate avanti anche con l’ausilio di droni subacquei e di sonar, hanno coinvolto oltre 400 persone. ...

Ci sono quasi 200 dispersi dopo l’affondamento di un traghetto in Indonesia : Era carico molto oltre la sua capienza, e stava trasportando famiglie e turisti: dopo due giorni di ricerche sono state salvate solo 18 persone The post Ci sono quasi 200 dispersi dopo l’affondamento di un traghetto in Indonesia appeared first on Il Post.

Indonesia - affonda traghetto : 166 dispersi - 18 in salvo : Si aggrava il bilancio dei dispersi del naufragio del traghetto in Indonesia, avvenuto due giorni fa: l’imbarcazione stava viaggiando dall’isola di Samosir alla città di Parapat, all’interno del lago Toba, nel nord dell’isola Indonesiana di Sumatra. Il numero dei dispersi è salito a 166 e al momento solo 18 persone sono state salvate e una è stata confermata morta, una donna. “La mancanza di una lista dei passeggeri ...