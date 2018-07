Incredibile Bayern Monaco | stadio tutto esaurito per l’intera stagione

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Alil supporto dei propri tifosi non mancherà di certo nella prossima, tutti i biglietti disponibili sono stati venduti Ilavrà pieno supporto in tutte le sue partite della prossimanella Bundesliga tedesca, come annunciato oggi dalla squadra bavarese. A sette settimane dall’inizio della nuova, i biglietti per le 17 partite casalinghe dei campioni di Germania in carica sono esauriti, ha spiegato ilin un comunicato. La richiesta è la stessa per le partite in trasferta, in cui ilriceve una certa quantità di biglietti in base alla capacità dellodell’avversario. Quest’anno, i bavaresi iniziano lacontro l’Hoffenheim all’Allianz Arena, che può ospitare 75.000 spettatori. Sono già stati venduti anche i biglietti per la partita di Coppa di Germania del 18 agosto contro il ...