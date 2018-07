Incidenti | scontro frontale tra due tram in piazza Cordusio | feriti 2

Incidenti : scontro frontale sulla Sp2 in Brianza - muore un centauro : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – Un giovane motociclista di 24 anni è rimasto ucciso, la scorsa notte, in seguito a uno scontro frontale con un’auto avvenuto sulla Strada provinciale 2 a Bellusco, in provincia di Monza Brianza.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Vimercate, che sono tuttora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.20. La moto, una ...

Incidenti : Padova - scontro tra Vespa e camion - morto il motociclista : Padova, 28 giu. (AdnKronos) – Poco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP 5 in via Europa a San Pietro Viminario per lo scontro frontale tra una Vespa e un camion: deceduto il 43 enne alla guida delle due ruote. I pompieri accorsi da Este e Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, nonostante i soccorsi niente da fare per l’uomo di Conselve, dichiarato morto dal personale medico del suem 118 intervenuto con ...

Incidenti : scontro alla Bazzera di Mestre - code per 5 km in tangenziale : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - Un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 8.30 nei pressi dell'area di servizio Bazzera, in direzione Trieste (in competenza Autovie Venete), sta provocando code sulla carreggiata est della tangenziale di Mestre. Attualmente il traffico risulta bloccato e l

Incidenti : scontro tra auto e moto - chiusa la 'Romea' nel Comune di Chioggia : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - A causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti una autovettura e un motociclo, la strada statale 309 “Romea” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 84,580, nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di

Incidenti : scontro tra auto e due moto nel Bresciano - un morto : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - scontro fra due motociclette e un'auto a Esine, in provincia di Brescia. L'incidente, avvenuto sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola, ha provocato un morto e tre feriti, di cui due in gravi condizioni. A perdere la vita è stato il conducente di una delle due

Incidenti : Vicenza - scontro frontale tra due auto - due feriti : Vicenza, 5 mag. (AdnKronos) – Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere ad Alonte per o scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la giovane donna alla guida di una Toyota Yaris, trasportata in ambulanza all’ospedale di Vicenza. L’altro ferito alla guida di una Ford Cmax è ...

Incidenti : scontro tra auto nel veneziano - due feriti : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Poco dopo le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stazione in Località Ballo’ di Mirano, per lo scontro tra due auto con successivo incendio: due feriti. I pompieri arrivati da Mira hanno spento l'incendio dell’Alfa Romeo Giulietta divampato subito dopo l’inc

Incidenti : scontro tra auto e moto - gravissimo un giovane nel Milanese : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - E' di un ferito in condizioni gravissime il bilancio di un incidente tra un'auto e una moto avvenuto nel primo pomeriggio lungo la tangenziale est di Milano, in direzione sud, all'altezza del comune di Carugate. La nota dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza,

Incidenti : scontro frontale tra due auto - un morto e due feriti nel Palermitano : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. A perdere la vita nell'impatto tra due vetture è stato un uomo di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava, una Fiat