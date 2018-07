Incendio nell' agrigentino | arriva elicottero Aeronautica

Incendio nella notte al campo nomadi del Lavello - Foto : Carrara - Un Incendio al Lavello. È divampato nella notte tra sabato e domenica nei pressi dei binari della ferrovia, appena fuori il campo nomadi. A prendere fuoco un cumulo di rifiuti contenente ...

Almeno 15 persone sono morte a Nairobi - in Kenya - nell’Incendio di un mercato : Almeno 15 persone sono morte a causa di un incendio in un mercato di Nairobi, la capitale del Kenya; secondo le autorità locali ci sono inoltre 70 persone ferite. L’incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì a The post Almeno 15 persone sono morte a Nairobi, in Kenya, nell’incendio di un mercato appeared first on Il Post.

Incendio nell'azienda di vernici : densa nube nera in cielo / FOTO/VIDEO : Campi Bisenzio , Firenze, , 27 giugno 2018 - Un Incendio è divampato in uno stabilmento industriale che produce vernici . E' accaduto a Sesto Fiorentino, in via De Gasperi. Sul posto le squadre dei ...

Ragusa : interventi antIncendio nelle scuole - approvati progetti per 5 mln : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Un pacchetto di cinque progetti per la messa a norma delle disposizioni antincendio degli istituti provinciali scolastici di Ragusa è stato approvato dal commissario straordinario del Libero consorzio comunale Salvatore Piazza. Le delibere riguardano cinque istituti su

Incendio a est di Manchester - il fuoco dilaga nella brughiera : case evacuate e scuole chiuse : Stato di emergenza nel Regno Unito per un Incendio divampato nella brughiera (Saddleworth Moor) fra le propaggini rurali della Grande Manchester, in Inghilterra, dove decine di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme alimentate anche dalle alte temperature e dalla scarsa umidità. Sono state evacuate una cinquantine di case in via precauzionale e sono state chiuse due scuole. La paura è stata tanta nelle scorse ore in alcuni ...

Incendio AD ARESE : PALAZZO IN FIAMME/ Video - ultime notizie Milano : 30 famiglie evacuate - crolli nell'edificio : ARESE, INCENDIO in un PALAZZO: 30 famiglie evacuate. ultime notizie Milano: persone in fuga per strada, un muro di FIAMME e di nube acre si è propagato(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:54:00 GMT)

Messina - in migliaia ai funerali dei 2 fratellini morti nell'Incendio : Messina, in migliaia ai funerali dei 2 fratellini morti nell'incendio Allestito un maxischermo in piazza Duomo per assistere alle esequie dei due bambini che hanno perso la vita nel rogo del loro appartamento . L'arcivescovo ricorda il gesto di Francesco, rientrato in casa e morto per cercare di salvare il fratello minore: "È ...

Incendio nello scantinato di un locale interrato : I vigili del fuoco sono intervenuti ier pomeriggio alle ore 16 a Fabriano in via Ramelli per l'Incendio di uno scantinato. La squadra giunta sul posto con due mezzi ha spento le fiamme e portato all'...

Nell'Incendio di Messina Francesco Filippo è morto per cercare di salvare il fratellino : Il tredicenne Francesco Filippo è morto per tentare di salvare il fratellino Raniero di 10 anni dalle fiamme della loro casa. Lo dice Fernando Rizzo, cugino della madre dei due bambini morti Nell'incendio della loro abitazione a Messina. "L'incendio è divampato intorno alle quattro - spiega Rizzo - Ho sentito urlare e bussare forte alla porta erano i miei cugini e i loro figli. Sono entrati e poi ho visto nelle scale anche il loro ...

Messina a lutto per i due fratellini morti nell'Incendio : annullati gli spettacoli della Notte Bianca di Sant'Antonio : Antonio partecipando al dolore annulla tutti gli spettacoli previsti per le piazze e per le strade del centro cittadino in occasione della Notte Bianca programmata per sabato 16 giugno. Invitiamo i ...

Bambini morti nell’Incendio a Messina : “Il più grande ha provato a salvare il fratellino” : Due Bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio divampato intorno alle 4 di questa notte in un appartamento di una palazzina nel centro di Messina. I genitori sono riusciti a portare in salvo i due figli più piccoli di 8 e 5 anni, mentre per gli altri due non c'è stato nulla da fare. Il più grande oggi avrebbe dovuto sostenere l’esame di terza media.Continua a leggere

Messina - terribile tragedia nella notte : Incendio in pieno centro - morti due fratellini [NOMI e FOTO] : 1/5 ...

Vasto Incendio nella zona industriale : città invasa dal fumo e dalla cenere : BRINDISI - E' stata a lungo visibile in tutta la città l'impressionante colonna di fumo nero provocata da un Vasto incendio di sterpaglie e canneti che intorno alle ore 17 di oggi , 9 giugno, si è ...