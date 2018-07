In Warriors Orochi 4 arriva Athena | nuovi screenshot disponibili

Svelata la data di uscita di Warriors Orochi 4 per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : All'E3 2018, Koei Tecmo Europe ha rivelato che Warriors Orochi 4, l'ultimo capitolo della serie action game, includerà il ritorno dello split screen co-op molto apprezzato dai fan. In arrivo in tutta Europa il 19 Ottobre 2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e, in versione digitale, su Steam, Warriors Orochi 4 vanta ben 170 personaggi giocabili tratti dall'universo di Dynasty e Samurai Warriors, offrendo così ai giocatori un ...

