In viaggio con una sirena

Con il nuovo concorso Huawei potrete vincere un P20 Pro e un viaggio in Cina per due : Huawei ha lanciato un nuovo concorso dedicato a tutti gli appassionati di design e personalizzazione. Stiamo parlando di “Design it Possible”, gara creativa […] L'articolo Con il nuovo concorso Huawei potrete vincere un P20 Pro e un viaggio in Cina per due proviene da TuttoAndroid.

Infezioni in viaggio : tutti i consigli per una vacanza sicura : Malaria, Febbre gialla, Dengue, Chikungunya, Zika: quali sono i rischi in Europa, in Africa e nelle Americhe? Quali le possibilità di contagio in Italia? Le risposte di Francesco Castelli, membro SIMIT, Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. I RISCHI IN ASIA, AMERICA E AFRICA – Le principali virosi trasmesse dalle zanzare del genere Aedes (dengue, chikungunya, Zika virus) sono diffuse nelle aree tropicali e subtropicali di Asia, ...

Spagna Italia solo andata : il viaggio degli embrioni per incontrare i loro futuri genitori : Negli ultimi due anni numerosi embrioni hanno viaggiato dalla Spagna all’Italia per incontrare i loro futuri genitori. Si chiamaRemote OvumDonation (DOD) la tecnica pioneristica che innova i trattamenti di riproduzione assistita “transfrontalieri“: non sono più i genitori a recarsi all’estero per l’impianto ma gli embrioni che li raggiungono nel Paese d’origine. Institut Marquès, centro internazionale di riferimento in ginecologia e ...

"Ore in treno senza aria condizionata" - il viaggio infernale da Siracusa a Roma : La denuncia di una viaggiatrice con due bambini: "A bordo dell'Intercity 724, su 8 carrozze ce ne sono 4 in cui fa un caldo da svenire, abbiamo già tre quarti d'ora di ritardo, non ci danno informazioni e non c'è nemmeno una bottiglietta d'acqua"

«In viaggio con mia figlia» - Syusy Blady e Zoe Roversi Giusti raccontano l’Italia green : Un programma di viaggi, che racconti un’altra Italia, un’Italia green, dedita alla sostenibilità ambientale. In viaggio con mia figlia, in onda su Rete4 la domenica mattina, non è uno show canonico, uno dei tanti format atti a scandagliare il Belpaese per portarne alla ribalta le meraviglie dimenticate. È uno show diverso, capace di coniugare tradizione e innovazione. LEGGI ANCHEBelli e possibili: hotel favolosi a buon prezzo Il programma, che ...

'Ercolano e Pompei' al Mann : viaggio con gli occhi del Grand Tour - : La storia dell'archeologia si intreccia alla storia delle letteratura, della scienza, delle arti grafiche e del costume grazie al fatto che numerosi intellettuali europeic hanno divulgato lo ...

Bolsena - recezione del libro di Antonio Quattranni "viaggio nella civiltà contadina' : Sono poi ricostruite le conoscenze e le pratiche che l'uomo dedito all'agricoltura ha attuato immutate per millenni nel rapporto con questi animali, quindi in particolare dei buoi nel mondo ...

Si fa quasi 24 ore di viaggio per conoscere la 14enne conosciuta online : la madre gli spara : Troy George Skinner, 25enne neozelandese, aveva conosciuto la teenager su un sito online mesi prima. Ad un certo punto la ragazzina non ha voluto più parlargli. L'uomo però non si è dato vinto e ha deciso di andarla a trovare a casa sua a Richmond, in Virginia. 14mila chilometri di distanza. Non aveva fatto però i conti con la madre della giovane.Continua a leggere

Si fa quasi 24 ore di viaggio per conoscere la 14enne conosciuta online : la madre gli spara : Si fa quasi 24 ore di viaggio per conoscere la 14enne conosciuta online: la madre gli spara Troy George Skinner, 25enne neozelandese, aveva conosciuto la teenager su un sito online mesi prima. Ad un certo punto la ragazzina non ha voluto più parlargli. L’uomo però non si è dato vinto e ha deciso di andarla […] L'articolo Si fa quasi 24 ore di viaggio per conoscere la 14enne conosciuta online: la madre gli spara proviene da NewsGo.

viaggio al limite : trovati al porto 5 migranti chiusi in un container : Assetati, affamati, e provati dal caldo, disidratati, chiusi in un container a bordo di un traghetto probabilmente da due giorni: in queste condizioni, al limite della sopravvivenza, hanno viaggiato ...

viaggio in Italia con 7 e Volvo XC40 live oggi alle 18 - 30 : Il Volvo Studio Milano è un luogo dove si fa cultura dell’auto e si raccontano storie di vita. Vita vissuta in auto e storie nelle quali anche l’auto è protagonista, ovviamente oltre alle persone che raccontano. Anzi, nella maggior parte dei casi, assieme alle persone che raccontano, in perfetta simbiosi. È così che nella serata […] L'articolo Viaggio in Italia con 7 e Volvo XC40 live oggi alle 18,30 sembra essere il primo su ...

In viaggio con i pirati : Salgari non ha mai viaggiato, ma dovete immaginare il suo tavolo di lavoro pieno di mappe e cartine da tutto il mondo, con riviste e libri di storia e di viaggio aperti e appuntati. Una facciata ...

Raz Degan racconta il suo viaggio straordinario : Infine rivedremo gli spettacolari scenari della Papua Occidentale dove, in uno dei luoghi più selvaggi al mondo, Raz ha invitato Luca Argentero ad assistere ad una particolare cerimonia di passaggio ...

viaggio alla scoperta delle opportunità economiche della Provenza - seconda puntata - : La missione di The Camp è in generale quella di accompagnare i cambiamenti considerando l'economia al servizio dello sviluppo sostenibile e dimostrando che esistono sempre delle soluzioni alternative.