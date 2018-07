In vacanza al mare a Caorle | si accascia e muore a 46 anni davanti alla moglie

Estate 2018 : 38 - 5 milioni di italiani in vacanza - mare e relax predominano : 38,5 milioni di italiani hanno deciso di andare in vacanza nell’Estate 2018 con un leggero aumento dell’1% rispetto allo scorso anno e un trend positivo che è in atto dal 2015. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata nel primo weekend dopo l’inizio dell’Estate, dalla quale si evidenzia che la durata media della vacanza è 11,3 giornate rispetto a 11,2 giornate dello scorso anno. A guidare la scelta della vacanza ...

Viaggi & Turismo - Lido di Venezia : vacanza al mare da bandiera verde e blu : Il Lido di Venezia è stato una delle prime destinazioni prescelte per le vacanze al mare dall’aristocrazia europea. E mantiene ancora oggi un’atmosfera di ricercatezza, con tanto di allure da luci della ribalta: il Palazzo del Cinema si affaccia proprio sulla spiaggia. Recentemente la stretta e lunga isola (12 km, quasi come Formentera) dove si trova la spiaggia dei Veneziani è diventata anche Isola Green patrocinata dal Ministero ...

Si tuffa in mare e muore : turista romano affoga a Rimini. Era l'ultimo giorno di vacanza : Un uomo di 64 anni, residente a Roma, è morto mentre faceva il bagno in mare nella zona dello stabilimento numero 67 di Rimini. Il turista è stato visto dalla moglie e da alcuni...

vacanza tragica in Maremma - 74enne muore per malore mentre fa il bagno : I fatti sono avvenuti a Marina di Grosseto, la vittima è un 74enne di Castelfiorentino: notato da alcuni ragazzini, gli è stato praticato un lungo massaggio cardiaco.Continua a leggere

Malore in vacanza : entra in mare e muore sotto gli occhi dei bagnanti : LIGNANO , Udine, - Tragedia in vacanza: la turista entra in acqua per fare il bagno a Lignano Riviera e si sente male, pare per un improvviso infarto. La donna ha perso i sensi ed è finita sott'acqua, ...

Viaggi & Turismo - Grosseto : Montebelli - vacanza doppia al mare e in campagna : Un’idea plus che unisce il piacere di un soggiorno al mare con la tranquillità (e la gioia bionaturalistica!) di una vacanza in campagna: Montebelli AgriTurismo e Country Hotel di Caldana (GR). Nel mese di giugno la camere doppia con la prima colazione è proposta a partire da 149 euro a notte, i bambini fino a 6 anni soggiornano gratuitamente (con pernottamento e prima colazione), dai 7 ai 12 anni sono richiesti 20 euro al giorno, per i maggiori ...

Tragedia in vacanza : bresciano muore mentre nuota al mare : Dramma sulla spiaggia di Rivazzurra di Rimini , nella mattinata di oggi, sabato 9 giugno: un turista bresciano ha perso la vita annegando in mare. La Tragedia si è consumata verso le 11.30, sulla ...

Gigi Buffon - vacanza con la famiglia allargata : al mare con Ilaria D'Amico e i figli : MARINA DI MASSA ? Col campionato finito per Gigi Buffon sono iniziate le sue prime vacanze da ex giocatore della Juventus. Il portierone della Nazionale infatti ha lasciato la sua squadra dopo...

Sole - mare e 'wags' : tutte le foto dei calciatori in vacanza : Tempo di relax per i calciatori che non parteciperanno ai Mondiali, alla fine di una stagione comunque lunghissima: dalla Grecia alla Spagna, fino alla Turchia e al Giappone, ecco dove i giocatori ...

La Mafia uccide solo d'estate 2/ Anticipazioni 24 maggio - video : una vacanza al mare tra eroina e chimici! : La Mafia uccide solo d'estate 2 Anticipazioni del 24 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Lorenzo cerca un punto d'incontro con Pia, ma tutto va a rotoli.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:20:00 GMT)

Prenotano una vacanza in riva al mare a Malta : si ritrovano alloggiati nel centro commerciale : Risarciti dalla compagnia assicurativa dell'agenzia di viaggi, della metà del denaro speso, dopo una vacanza rovinata. L'odissea di una coppia di fidanzati della Riviera del Brenta è iniziata l'anno ...