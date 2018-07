In Onda | Vittorio Feltri interrotto da David Parenzo abbandona il programma

blogo

: RT @filippods68: Parenzo vai fare in CULO...ahah grande Feltri !!!! Feltri da godere a \'In Onda\'. Parenzo lo blocca, lui s\'infuria. \'Va… - RobertoGranai : RT @filippods68: Parenzo vai fare in CULO...ahah grande Feltri !!!! Feltri da godere a \'In Onda\'. Parenzo lo blocca, lui s\'infuria. \'Va… - Cristin97215062 : RT @filippods68: Parenzo vai fare in CULO...ahah grande Feltri !!!! Feltri da godere a \'In Onda\'. Parenzo lo blocca, lui s\'infuria. \'Va… - morachiche : RT @Libero_official: Feltri a 'In Onda' litiga con Parenzo: da godere: lo manda aff*** in diretta / Video -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Lo scottante tema dei migranti, ultimamente sta mettendo a dura prova i nervi degli ospiti che vengono invitati nelle trasmissioni di attualità per cercare di trattare l'argomento e analizzare i fatti. Se due giorni fa, durante Unomattina estate, il fotografo Oliviero Toscani ha sbottato contro la decisione di non trasmettere le immagini di un bambino morto in piena fascia protetta, ieri, 2 luglio 2018, durante il secondo appuntamento di In, un altro scontro ha animato la trasmissione de La7.In collegamento dalla redazione del quotidiano Libero a Milano c'è il direttore, invitato per partecipare al dibattito. Nel suo intervento,prova a spiegare il suo punto di vista, affermando quanto fosse sbagliato far arrivare in Italia centinaia di migliaia di persone che, a suo dire: "Non fanno nulla se non pisciare nei giardinetti".prosegui la letturaIn, ...