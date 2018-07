In coppia su Instagram? Sì | ma come Beyoncé e Jay-Z

Ufficiale la relazione tra Justin Bieber e Hailey Baldwin - la coppia fa coming out su Instagram (video) : Finalmente Ufficiale la relazione tra Justin Bieber e Hailey Baldwin, felicemente innamorati dopo il ritorno di fiamma nelle ultime settimane. Dopo le foto dei paparazzi diffuse online, l'ufficializzazione arriva anche su Instagram, attraverso un breve video pubblicato dal cantante. Dopo essere stati paparazzati a Brooklyn a baciarsi in pubblico, Justin e Hailey hanno fatto coming out attraverso Instagram: Justin ha condiviso un storia in cui ...

Nick Jonas e Priyanka Chopra sono ufficialmente una coppia - la conferma via Instagram Stories : I rumor ci avevano visto decisamente giusto: Nick Jonas e Priyanka Chopra sono una coppia, come confermato dal cantante con una recente Instagram Stories pubblicata sul proprio profilo. La parola "Lei" e un'emoticon con gli occhi a cuoricino, sovrimpresse su un video che ritrae la Chopra sorridente con un vestito lungo e casual: così l'ex Jonas Brother ha voluto confermare al mondo che sì, lui e la star di Quantico stanno insieme. La cornice ...

LUIGI FAVOLOSO E NINA MORIC STANNO INSIEME?/ Un video su Instagram conferma la riconciliazione della coppia : LUIGI FAVOLOSO e NINA MORIC STANNO di nuovo INSIEME? Insieme in un video su Instagram, la coppia appare nuovamente spensierata a conferma di una possibile riconciliazione.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:41:00 GMT)

Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni - guerra di like su Instagram : la coppia sfrutta il figlio? : Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni: l'influencer reduce dal reality L'Isola dei Famosi 2018 si trova sotto i riflettori nelle ultime ore dopo aver messo un like che suona più come una frecciatina alla coppia più social e seguita del web. Chiara Nasti, che su Instagram conta più di un milione di seguaci, ha messo like ad un commento sottostante un post di Fedez, che lo ritrae insieme alla fidanzata futura sposa Chiara Ferragni e al ...

“Finalmente!”. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada : l’annuncio su Instagram. Una gioia immensa per la storica ‘coppia’ della televisione italiana : Non ha mai amato i riflettori e per questo è praticamente sconosciuta al grande pubblico. Ma di lei si parla tanto in questi giorni. Natalia Mastrota, 22 anni, figlia di Giorgio e Natalia Estrada, è diventata mamma. Il lieto annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social del neononno 54enne che su Instagram ha postato la foto del nipotino coperto dall’ormai immancabile ‘pollicione’ e taggato la figlia 22enne e il suo compagno Daniel ...

Chiara Ferragni scoppia in lacrime su Instagram : La neo mamma Chiara Ferragni in preda ad una crisi di pianto ha mandato un messaggio importante ai propri follower. Su “Instagram Stories”, la Ferragni si è mostrata molto commossa. «Eccomi qua, accanto a me c’è anche Leo. Anche Fede sta facendo delle stories, è un momento molto sensibile. Se sto piangendo saranno anche gli ormoni, ma è tutto merito vostro» – ha diChiarato in un videomessaggio la fashion blogger – «Questo è uno ...