In calo i titoli industriali CNH guida i ribassi

Piazza Affari : si spera nel calo della volatilità. I titoli hot : La settimana trascorsa si è conclusa all'insegna delle manovre di politica monetaria. Sul fronte statunitense, il governatore Powell a capo della Fed, ha provveduto al secondo rialzo dei tassi ...

Italia superata da Atene sui titoli di Stato E a maggio usciti dal Paese 38 miliardi E Piazza Affari apre in calo. Spread a 270 : Il rendimento greco a 9 mesi ora è più basso. È un sorpasso impensabile anche solo fino a metà maggio, quando uscì il «contratto» di governo M5S-Lega che prevedeva l’opzione di uscita dall’euro e destabilizzò per la prima volta il mercato del debito Italiano

La Borsa in calo - soffrono i titoli legati al lusso : (Alliance News) - Piazza Affari ha concluso la penultima seduta della settimana in lieve calo, dopo il rilascio dei dati che hanno mostrato che il PIL dell'Eurozona è in crescita e in linea a quello preliminare e al...

Mercati : Milano parte cauta - timido recupero dei titoli bancari - spread in calo : Trainano le chiusure positive questa mattina dei listini asiatici, con l'euro in recupero su dollaro e yen, poi, scommettendo su un possibile 'governo politico' la Borsa a metà mattinata viaggia ...

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Avvio di giornata all'insegna di un deciso calo dello spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. Il differenziale è, infatti, sceso a 272,9 punti con un rendimento al 3,038%. Ieri, lo spread aveva chiuso a quota 303 punti, con un rendimento al 3,3%, ai massimi dal 2013.

