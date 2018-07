Ilary Blasi-Totti | si lavora per renderli i nuovi Sandra e Raimondo Vianello | la sitcom

Grande Fratello Vip 2018/ Silvia Provvedi nel cast con Gustavo Rodriguez? Ilary Blasi si prepara... : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni e concorrenti: anche Silvia Provvedi e Gustavo Rodriguez nel cast? Le ultime indiscrezioni arrivano dal settimanale Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 04:10:00 GMT)

Ilary Blasi - INCIDENTE HOT A BALALAIKA/ Video - l'imprevisto con la gonna e quel chiarimento su Belen : Dalle polemiche dei giorni scorsi per la sua fuga in Grecia per le vacanze al ritorno alla conduzione di BALALAIKA con tanto di INCIDENTE hot per via della gonna, non c'è pace per la BLASI(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:22:00 GMT)

Ilary Blasi e Francesco Totti - la loro vita privata sbarca in televisione : La vita privata di Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe presto sbarcare in tv, trasformandosi in una sorta di Casa Vianello. A svelarlo il settimanale Chi, secondo cui la coppia sarebbe in trattativa per realizzare la sit-com ispirata all’avventura televisiva di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. In queste settimane la showgirl e il calciatore avrebbero discusso i dettagli del progetto con la casa di produzione e mancherebbe solamente ...

“Vogliono loro”. “Vogliono loro”. Ilary Blasi e Francesco Totti - la proposta da ‘urlo’. Vederli in quei panni? Beh - il successo è assicurato : Ilary Blasi pronta a diventare una delle regine di Mediaset. Dopo ”Le Iene”, ”Balalaika”, il ”Wind Summer Festival” e il ”Grande Fratello Vip”, sembra che la presentatrice romana sarà al centro di un nuovo progetto del biscione. Stando alle indiscrezioni pubblicate sul nuovo numero di ”Chi”, Ilary Blasi e Francesco Totti saranno i protagonisti di una sit com dal sapore vintage. ...

Ilary Blasi e Francesco Totti insieme in un nuovo programma Mediaset? : Francesco Totti e Ilary Blasi presto in tv insieme su Mediaset? È un’estate lavorativa molto calda e ricca di impegni per Ilary Blasi. Quest’ultima imperserà, infatti, per tutta la bella stagione nella programmazione di Canale5 dapprima affiancando Nicola Savino e Belen Rodriguez a Balalaika, lo show sui Mondiali di Russia 2018 di seconda serata e, da giovedì, con il Wind Summer Festival. La kermesse, tornata sotto la gestione di Maria De ...

Ilary Blasi : 'Con Belen prima non ci parlavamo. E' il mio momento - mentre sono in tv Francesco pensa ai bambini' : MILANO - 'Questa storia della rivalità e dell'antagonismo fra primedonne non mi interessa. Io non mi metto mai in competizione con nessuna donna: al contrario, io sono amica delle donne, vengo da una ...

Ilary Blasi : «Con Belen prima non ci parlavamo. E' il mio momento - mentre sono in tv Francesco pensa ai bambini» : MILANO - 'Questa storia della rivalità e dell'antagonismo fra primedonne non mi interessa. Io non mi metto mai in competizione con nessuna donna: al contrario, io sono amica delle donne, vengo da una ...

Francesco Totti ed Ilary Blasi protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello? : Quella che fino a qualche anno fa poteva sembrare solo una battuta presto potrebbe diventare una realtà. Secondo Chi, infatti, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in procinto di firmare con una Casa di produzione un accordo per realizzare Casa Totti, sit-com che -se il titolo provvisorio fosse mantenuto- fin dal titolo richiamerà inevitabilmente il cult Casa Vianello.Nessuna pretesta di emulare i mitici Raimondo Vianello e Sandra ...

Ilary Blasi e l’incidente hot a Balalaika : Belen prova a svelare l’intimo della moglie di Totti [VIDEO] : E’ Balalaika il programma di punta in Italia in cui si analizzano le varie partite del Mondiale in Russia 2018. Ilary Blasi e Belen Rodriguez sono le protagoniste della trasmissione, le due con i loro siparietti stanno facendo diverire i tifosi che seguono con passione Canale 5. Durante la puntata di ieri, andata in onda dopo il match tra Belgio e Giappone, Ilary Blasi ha redarguito Diego Abatantuono sui ventilatori posti nella sua ...

Totti e Ilary Blasi come Sandra e Raimondo : la loro vita diventa la sit com "Casa Totti" : Sul numero di Chi in edicola domani una clamorosa anticipazione: i rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che Francesco Totti e Ilary Blasi, con una...

Una sit-com su Francesco Totti e Ilary Blasi : dopo "Casa Vianello" arriva "Casa Totti" : Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a raccogliere l'eredità degli indimenticabili Sandra e Raimondo. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal settimanale Chi, la nota coppia è porterà in video la propria quotidianità, in stile "Casa Vianello".La sit-com sulla famiglia Totti è un progetto in via di definizione che potrebbe trasformarsi in un'idea vincente. A occuparsene, sempre secondo quanto ...

Ilary Blasi - la confessione privatissima sulle conduttrici di Mediaset : 'Ecco qual è la mia preferita' : In attesa della prossima stagione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si divide tra qualche giorno di vacanza e l'ultima parte di Balalaika, trovando anche il tempo per un'intervista rilasciata al ...

Ilary Blasi e Belen Rodriguez al centro delle critiche per Balalaika : Balalaika: Belen Rodriguez e Ilary Blasi rivali? Continuano a non placarsi le critiche nei confronti di Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Il motivo? La poca attinenza a Balalaika nei rispettivi ruoli di conduttrice e opinionista. Sono settimane che la loro presenza nel programma di approfondimento dedicato al Mondiale di Calcio 2018 fa discutere. Sabato scorso, 30 giugno, la Blasi è stata travolta dalle polemiche per non essersi presentata in ...

Francesco Totti e Ilary Blasi progettano la sit-com "Casa Totti" : il retroscena : Pronti a "spiare" dla buco della serratura di casa Totti? Sul numero di Chi in edicola domani una clamorosa anticipazione: i rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che