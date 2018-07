Il video messaggio dei ragazzini intrappolati nella grotta in Thailandia

Thailandia - "Ragazzi resteranno 4 mesi nella grotta"/ video - il messaggio del governatore fa ben sperare : Thailandia, sono tutti vivi i 12 giovani calciatori e l'allenatore 25enne intrappolati nella grotta da 9 giorni. Ultime notizie e soccorsi insperati: il miracolo, "stanno tutti bene"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:19:00 GMT)

Gol di Di Maria in Francia-Argentina/ video - bolide da 35 metri : El Fideo manda un messaggio alle pretendenti : Gol di Di Maria in Francia-Argentina Video, bolide da 35 metri: El Fideo manda un messaggio alle numerosi pretendenti, a cominciare da Inter, Napoli e Juventus(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Il messaggio subliminale dei Pearl Jam a Roma in Imagine con #apriteiporti (video) : I Pearl Jam a Roma in Imagine lanciano un messaggio che sembra rivolto alle recenti decisioni del Governo italiano. Si tratta di un hashtag comparso durante l'esibizione in Imagine, un #apriteiporti che ha bisogno di poche interpretazioni. La frase è seguita da #saveisnotacrime. Il gruppo di Eddie Vedder ha quindi scelto lo Stadio Olimpico di Roma, meta della loro ultima tappa italiana, per esprimere il loro punto di vista su quanto accaduto ...

Millie Bobby Brown ha un messaggio per i bulli che l’hanno costretta a lasciare Twitter (video) : Millie Bobby Brown ha risposto per le rime ai bulli che l'hanno costretta a lasciare Twitter. La giovanissima attrice di Stranger Things è stata oggetto di un meme a sfondo omofobo che l'ha indotta a ritirarsi dai social media pur di non essere strumentalizzata contro la sua volontà. Ma in un discorso provocatorio ed efficace, la quattordicenne osannata per il ruolo di Eleven nella serie Netflix ha voluto reagire. L'attrice ha risposto ...

Pellegrinaggio Macerata Loreto/ Diretta tv e video - il messaggio del Papa poi il cammino : domani l'arrivo : Pellegrinaggio Macerata Loreto, Diretta tv video: il programma, attesa per il messaggio del Papa. Le ultime notizie sull'evento giunto alla 40esima edizione.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 23:33:00 GMT)

Pellegrinaggio Macerata Loreto/ Diretta tv video : il programma - attesa per il messaggio del Papa : Pellegrinaggio Macerata Loreto, Diretta tv video: il programma, attesa per il messaggio del Papa. Le ultime notizie sull'evento giunto alla 40esima edizione.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 10:37:00 GMT)

Silvio Berlusconi - video-messaggio dopo il giuramento del governo Lega-M5S : 'O noi o loro' : nei giorni della nascita del governo Conte ha parlato col contagocce, anche se Matteo Salvini ha assicurato di averlo sentito il giorno prima del giuramento. Questa mattina, a cose fatte, il leader di ...

Governo - Berlusconi in un videomessaggio : “Formula contraddittoria e populista - voteremo no alla fiducia” : “La festa della Repubblica quest’anno cade in un momento particolarmente difficile, al termine della crisi politica e istituzionale più complessa dal dopoguerra che vede alla luce una formula di Governo inedita e anche contraddittoria, una formula di Governo non scelta dagli italiani con il voto e che deve conciliare valori e programmi diversi se non addirittura opposti, all’insegna del populismo”. Lo afferma ...

In arrivo un nuovo singolo di Zayn Malik? Il messaggio del produttore Timbaland scatena i fan (video) : Un nuovo singolo di Zayn Malik a breve? È quanto si chiedono i fan dopo che in rete è arrivato un messaggio da parte del produttore discografico Timbaland, già al lavoro anche con Tiziano Ferro e Justin Timberlake. Nel messaggio social, il produttore non si sporge troppo, ma è possibile presumere che potremo ascoltare nuova musica dal secondo disco solista di Zayn tra pochi giorni: con ogni probabilità, arriverà un nuovo singolo entro le ...

Real Madrid campione - brividi al Bernabeu : “Cristiano Ronaldo resta” - il messaggio di compagni e tifosi [FOTO e video] : Il Real Madrid ha vinto un’altra Champions League, la tredicesima e la terza consecutiva. I Blancos hanno superato in finale il Liverpool grazie agli errori del portiere Karius ed alla magia il rovesciata di Bale. Ma a tenere banco sono state soprattutto le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo che ha aperto ad un possibile addio dalla prossima stagione, i top club europei si sono già scatenati per provare a piazzare il grande colpo. Nel ...

Nadia Toffa - dal messaggio per il premio Luchetta alla macabra falsa notizia video : L’ultimo segnale social è il retweet del 19 maggio relativo al premio Marco Luchetta. Nadia Toffa [Video] avrebbe dovuto partecipare all’evento, programmato venerdì 25 maggio al Politeama Rossetti di Trieste, con il collega Marco Fubini. Dopo giorni di silenzio l’inviata del programma televisivo di Italia 1 ha ringraziato la Fondazione per l’importante riconoscimento attraverso un messaggio. La bresciana ha riferito che il suo pensiero va ...

Ballando con le stelle - il messaggio di Gessica Notaro video : 2 Un'altra edizione di Ballando con le stelle si è conclusa ed ora è tempo di guardare avanti. Intanto, Gessica Notaro, una delle protagonista dell'edizione 2018 di Ballando [Video], ha lasciato un messaggio a Stefano Oradei, al quale ha rivolto i più sentiti ringraziamenti per la pazienza e la passione dimostrata durante l'avventura vissuta insieme. Anche se non ha trionfato realmente, la 28enne può essere considerata una delle ...

Nadia Toffa/ Le Iene - i bambini di Taranto pronti a incoraggiarla : domenica un videomessaggio per lei : Nadia Toffa, Le Iene: i bambini di Taranto pronti a incoraggiarla, domenica un videomessaggio per lei. Le ultime notizie sulla giornalista bresciana impegnata nella lotta contro il tumore . Nadia Toffa ha costruito un legame importante con la città di Taranto. Sono tanti i servizi che qui ha realizzato l'inviata de "Le Iene", e la sua attenzione per la salute dei cittadini tarantini è stata apprezzata dai diretti interessati. Lo dimostra il ...

GF15 - Nina Moric rinata; il messaggio rivolto agli hater : 'io sono forte' video : Lo scorso martedì sera, è stata trasmessa la nuova ed attesissima puntata del 'Grande Fratello', il reality-show condotto da Barbara D'Urso, che ha visto la modella Nina Moric presentarsi nello studio del celebre format, per rispondere alle critiche giunte via social-media, circa il suo aspetto fisico. Nina si schiera contro il cyber-bullismo: ''Fatevi un esame di coscienza'' Nel corso della serata tra il 22 e il 23 maggio 2018, è stata ...