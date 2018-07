Il Terzo Segreto di Satira | Loizzi dopo il post sull’ex boss di Trani | “La foto con

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Non bisogna permettergli che faccia più del male a nessuno. Mandiamolo a casa”. Il lungo, pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, è firmato Massimilianoe ha come bersaglio Matteo Salvini. Che l’attore pugliese, volto storico de Ildi, non avesse particolare simpatia per l’attuale Ministro degli Interni era cosa nota. E non solo buttando un occhio al suo ultimo monologo, Il matto3, dove partendo dal processo sul “Naufragio dei bambini” racconta, con il solito stile dissacrante, le storture della Terza Repubblica. Solo tre anni fa, per citarne una, prese a bersaglio unain cui il leader della Lega mostrava, a favor di telecamere, la sua ultima donazione di sangue. Una caricatura particolarmente riuscita, pubblicata sulla sua pagina Facebook, che in poche ore fece il giro del web e diventò virale. Ieri, sempre piuttosto attivo ...