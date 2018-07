Il tartufo italiano sbanca in Usa | crescita a valore import +25 | 9%

Stati Uniti pazzi per il tartufo : cresce l’import italiano nei primi mesi del 2018 : Un giro di affari di circa 21 milioni di dollari. A tanto ammonta l’import del tartufo negli Stati Uniti nel 2017. Un mercato che tuttavia non prende in considerazione i prodotti trasformati a base di tartufo che, si stima, contribuiscano per un ulteriore 40%. Di questi 21 milioni, il 57% è relativo all’import italiano di solo tartufo. Un trend che sembra confermarsi anche in questo 2018. Stando infatti alle stime più recenti, da gennaio ad ...