Il Supplente oggi non va in onda | tutto rimandato ad una seconda edizione?

optimaitalia

: #IlSupplente oggi non va in onda: tutto rimandato ad una seconda edizione? @carlopalomar - OptiMagazine : #IlSupplente oggi non va in onda: tutto rimandato ad una seconda edizione? @carlopalomar - sapphicpizza : RT @Nobissad_: Oggi in classe è arrivata una supplente a parlarci del fatto che lo stupro è colpa del modo di vestire della donna e che se… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un viaggio emozionante, senza sconti e né mezze misure, un altro esperimento riuscito per la Palomar e un successo di pubblico,questo è stato Il. Grandi nomi dello spettacolo, del giornalismo e della musica, sono saliti in cattedra per incontrare i ragazzi delle scuole ignari di questo esperimento e di questo incontro lasciando spazio a scene esilaranti.Da Mara Maionchi a J-Ax, da Enrico Mentana a Roberto Saviano a Flavio Insinna, Ilnon si è fatto mancare proprio niente ma, 4 luglio, non andrà ine nemmeno nei mercoledì a venire. La prima, e sembra non unica, era composta da sole due puntate poi si è deciso di allungarle a tre ma solo per quella che per tutti è stata una sorta di operazione di rilancio della figura di Flavio Insinna.Il conduttore ha ricordato l'amico Fabrizio Frizzi, commosso e con la testa china, e raccontando gli ...