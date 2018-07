Il sindaco Ciampi risponde alle polemiche | ' Stucchevole ergere a priorità le unioni

Avellino - il nuovo sindaco M5S Ciampi : 'Ora è finita l'era dei favori' : Qui le persone si sono allontanate dalla politica a causa di una gestione che ha sgretolato il tessuto sociale. Va invertito il trend'. sindaco , Avellino fino a ieri era vista come uno degli ultimi ...

M5S - Di Maio celebra Ciampi sindaco : 'Risultato straordinario ad Avellino' : 'Imola e Avellino sono 5 stelle! Sono risultati straordinari in due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli uomini della Prima Repubblica: a Imola il PCI e poi i partiti del centrosinistra, ...

Ciampi - M5S - rilancia : 'Avellino come Livorno - un candidato sindaco non può dimenticare i deboli' : Avellino come Livorno. Saremo tra le poche città italiane, tutte governate dal Movimento Cinque Stelle, ad aiutare concretamente poveri e disagiati. Da sindaco del capoluogo irpino, la prima sfida che ...