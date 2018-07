Il set da viaggio Nintendo dedicato a Super Mario

gqitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Pronti a partire per una scorpacciata di funghetti nel tentativo di trovare la nostra Principessa in qualche castello sperduto? La domanda potrebbe sembrare un tantino strana, ma non per i fan di, abituati ormai dal lontano 1985 a saltare su tartarughe e a spostarsi da una parte all’altra del mondo attraverso tubi verdi. Questa volta, però, l’avventuroso itinerario in questione potrà essere fatto con il nuovo set dacheha deciso di dedicare al suo celeberrimo idraulico dai folti baffi. Ecco allora il trolley fatto a blocco con punto di domanda, le meravigliose ciabatte da camera dall’aspetto di unfungo, il porta passaporto con tanto di scena del videogioco stampata su materiale trasparente e un simil cappellino rosso con M ben incastonata al centro da legare al proprio bagaglio a mano. Il set, di cui potete sfogliare le foto nella ...