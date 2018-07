Il rimpianto mondiale di Roberto Mancini | Siamo inferiori solo al Brasile Per gli

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Per il ct azzurro"è stato devastante" per la nazionale italiana di calcio non andare ai Mondiali in Russia, e a giudicare dalle partite viste fin qui "a parte ilnon vedo nazionali superiori a noi".intervenuto al programma tv Balalaika, su Canale 5, ha detto: "gli italiani quando mi incontrano mi dicono che potevamo starci anche noi in Russia e viste le squadre che ci sono è un pensiero che condivido. E' un dispiacere guardare unsenza l'Italia ma questo è il calcio e non posfarci niente". Il tecnico azzurro però guarda al futuro: "anzitutto penso che non sia tutto così negativo come ha detto la maggior parte degli addetti ai lavori. L'eliminazione è stata devastante ma i giocatori che abbiamo sono giovani e bravi. Dobbiamo avere entusiasmo e tutta la nazione deve remare dietro la Nazionale ...