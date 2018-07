Il revival di Lost secondo Kate | parla l’ex protagonista Evangeline Lilly | “È come

optimaitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Di un eventualedisi torna are ciclicamente soprattutto in occasione di dichiarazioni rese da produttori, sceneggiatori e attori del cast. E non potevano non fare notizia quelle di, l'interprete della fuggitivanaufragata sull'isola misteriosa insieme agli altri passeggeri del volo Oceanic 815 nella serie che ha fatto la storia di ABC.Semmai l'emittente dovesse decidere di avviare un progetto didi, sembra che dovrà farlo senza di lei: l'attrice che ha interpretato l'antieroina coraggiosa e travagliata nella serie di JJ Abrams ha dichiarato a EW.com che non ha intenzione di valutare una simile opportunità, preferendo che la mitologia diresti intatta con le sue sei stagioni concluse con un finale che, peraltro, più chiuso non si può.Le sue parole non sembrano lasciare spazio a ripensamenti: per l'attrice di, le ...