Il prossimo dg Rai | l’identikit di Fabrizio Salini e una vecchia profezia

Craig Warwick : il prossimo passo? Contattare Caravaggio : Foto: Ufficio Stampa Il sensitivo 'parlera' con il pittore del '500 Craig Warwick, il medium britannico più famoso al mondo, protagonista dell'appena trascorsa 'Isola dei famosi' di Canale 5, contatterà nell'aldilà Caravaggio, in occasione della mostra 'Angeli a Calatagèron' di Lorenzo Chinnici. L'evento è previsto ...

Dal prossimo autunno ricominceremo a tifare Italia con la Rai : Una programmazione tutta da gustare quella che dal prossimo autunno caratterizzerà i palinsesti Rai Un grande autunno con il calcio Rai protagonista esclusiva su tutti i terreni di gioco: dalla Nazionale alla Champions League, dalla Supercoppa europea a quella Italiana fino alla Coppa Italia e alle partite dell’Under 21. Il calcio Italiano si accinge a vivere una nuova ed importantissima stagione con l’obiettivo di tornare ad essere protagonista ...

F1 – Sorpresa sulla Ferrari di Raikkonen - montato il terzo turbo della stagione : al prossimo sarà penalità : In occasione del Gp del Canada è stato montato sulla Ferrari di Raikkonen il terzo turbo di questa stagione, al prossimo ci sarà la penalità per il finlandese Se Sebastian Vettel mastica amaro dopo le prime due sessioni di prove libere, Kimi Raikkonen invece può sorridere visto il secondo tempo ottenuto alla fine delle FP2. Il finlandese ha chiuso dietro il leader di giornata Max Verstappen, precedendo l’altra Red Bull di Ricciardo e la ...

Rai fiction AUTUNNO 2018 : tutte le fiction in onda il prossimo autunno sui canali Rai : Rai fiction. C’è grande attesa per le nuove stagioni di Rocco Schiavone, La porta rossa, I Medici e tante altre fiction di successo. Ma anche tanta curiosità per serie e film tv inediti, quali L’amica geniale e I nostri figli. Il palinsesto autunnale Rai sarà davvero ricco e possiamo darvi un anteprima su ciò che vedremo a partire da settembre. Rai fiction 2018, palinsesto autunnale: nuove stagioni Tantissime fiction allieteranno le ...

Suburra La Serie in onda su Rai2 il prossimo autunno? I primi dettagli sulla programmazione : In questi giorni gli occhi di tutti sono puntati sulle riprese della seconda stagione di Suburra La Serie mentre la Rai si prepara a mettere insieme la programmazione del prossimo autunno con una sorpresa importante. Chi conosce la Serie Netflix, la prima italiana arrivata sulla piattaforma, sa bene che dietro la produzione c'era ancora lo zampino della Rai e che questo avrebbe significato un passaggio in chiaro proprio sulla tv ...

Coppa Italia alla Rai per prossimo triennio : I diritti tv della Coppa Italia restano alla Rai per il prossimo triennio. All’apertura delle buste all’assemblea di Lega in corso al Coni, secondo quanto si apprende, la tv di stato l’ha spuntata su Mediaset offrendo 35,5 milioni per l’intero pacchetto (compresi i diritti radiofonici e la SuperCoppa) a fronte dei 33 milioni di euro offerti dal Biscione. (AdnKronos) L'articolo Coppa Italia alla Rai per prossimo triennio ...

Il prossimo autunno torna in Rai Portobello Video : A trent'anni dalla morte di Enzo Tortora torna quella che senza dubbio fu la trasmissione di più grande successo del compianto presentatore RAI, vale a dire Portobello, che negli anni 80 era lo storico mercatino del venerdì sera che teneva incollati al televisore milioni di italiani. A quanto sembra partira' il prossimo autunno, sulla rete ammiraglia della Rai, Rai 1, una nuova edizione di Portobello, che andra' in onda il sabato sera, ...