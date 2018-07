Il prete che si è sposato si difende | Ora spiegherò ai fedeli il mio amore gay

Il prete che si è sposato si difende : "Ho già lasciato i voti" : Don Giuliano Costalunga avrebbe già lasciato i voti lo scorso febbraio. Il prete, che contratto matrimonio con un uomo su un'isola spagnola, si è difeso così dalle "accuse" del vescovo."È ancora prete - aveva affermato monsignor Giuseppe Zenti - . E poi: "E' una vicenda molto triste la sua, per lui e per la nostra Chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione, forse perché aveva capito che non era la scelta giusta, ma lui è ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi sogna la pole ad Assen. Tanti i pretendenti nelle qualifiche : Il “Dottore” ed Assen: un rapporto molto speciale. Non è una novità. Dieci vittorie su questo tracciato per Valentino Rossi non sono un caso, lui che ha corso anche sul “vecchio” layout, quello da pelo dello stomaco, dove in caso di errore ci si ritrovava nell’erba. La “Cattedrale del Motociclismo” è cambiata, più adatta ai tempi moderni ma quel che rimane è il fascino del round e la velocità di ...

Grande Fratello 2018 Matteo Gentili e Alessia prete - una passione che brucia : “Con Alessia l’intimità va molto bene e c’è molta intesa sotto le lenzuola”. Parola di Matteo Gentili che, in un’intervista concessa a Vero, parla della sua relazione con Alessia Prete, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 2018. “Ho cominciato a mettere i calzettoni bianchi per spegnere l’attrazione di Matteo!” replica lei “La passione si vedeva anche solo dai nostri ...

Matteo Salvini - Don Aldo è il prete che gli augura il peggio : 'Mostro - come Hitler. Ecco cosa gli auguro'. Vergogna : Si chiama Don Aldo Antonelli il nuovo prete-Vergogna italiano. Qualche anno fa era Don Giorgio De Capitani a scandalizzare con le sue invettive contro Silvio Berlusconi , oggi è il parroco abruzzese e ...

Alessia prete e Matteo Gentili - l'amore nato nella Casa del Grande Fratello dura anche fuori! ESCLUSIVO : Matteo: 'Abbiamo avuto tutto dalla vita, sappiamo come gira il mondo. Diamo la giusta importanza alle cose. nella Casa si perde la capacità di relativizzare e per chi fuma, l'astinenza fa uscire di ...

In 5 minuti con Andrea prete - spettacolo gratis ai turisti che soggiorneranno negli alberghi del Salernitano : Dall'8 luglio al 5 agosto 2018, ai turisti che soggiorneranno nelle strutture alberghiere salernitane sarà regalato l'ingresso ad uno degli spettacoli programmati nelle principali località turistiche ...

Omicidio Ruggiero - Ciro Guarente reo confesso - ma anche presunta vittima di un prete pedofilo : Assassino reo confesso, ma anche presunta vittima di un prete pedofilo. È così che la difesa del 36enne Ciro Guarente, in carcere da quasi 11 mesi per l'Omicidio avvenuto ad Aversa (Caserta) dell'attivista gay Vincenzo Ruggiero, si prepara ad "umanizzare" la figura dell'ex marinaio accusato di aver ammazzato Ruggiero a colpi di pistola e di aver fatto a pezzi il corpo, nascondendone poi le parti in un autolavaggio del quartiere ...

Dagli scherzi alla guerra : quando il calcio diventa il pretesto per uccidersi : Una passione sommata a quella per il nomadismo, un desiderio di viaggiare che lo avrebbe portato a raccontare, da vagabondo della notizia, gli eventi nelle aree più calde del mondo. Una spedizione lo ...

prete prende a schiaffi un bambino che piange durante il battesimo - costretto a ritirarsi. «Era una carezza» : Il Prete che ha schiaffeggiato un bambino per aver pianto durante il battesimo ha rotto il silenzio, annunciando che è stato costretto a ritirasi. La decisione dopo la pubblicazione in rete di...

Il '68 di don Rigoldi : «Ero un ribelle - in seminario mi dissero che non ero adatto a fare il prete» : Il mondo stava cambiando, c'era un clima positivo di rinnovamento e ci accorgemmo che la Chiesa aveva voglia di essere in sintonia con questo slancio. Il mondo cercava spazi diversi di sogno, di ...

Don Biancalani - il prete dei “migranti in piscina” : “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” : Don Biancalani, il prete dei “migranti in piscina”: “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” A “Stasera Italia”, il parroco stigmatizza le iniziative di Matteo Salvini Continua a leggere L'articolo Don Biancalani, il prete dei “migranti in piscina”: “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” proviene da NewsGo.

FABRIZIO CORONA/ “Don Mazzi deve appendere la croce al chiodo : è un prete che butta fango” (Non è l'Arena) : FABRIZIO CORONA, l'ex paparazzo più famoso d'Italia sembra davvero pronto a scendere in politica dopo la fine della sua condanna e il ritorno in scena. (Non è l'Arena)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:55:00 GMT)

“Fallo e il matrimonio andrà bene”. Tutti basiti - poi lo sposo stupisce anche il prete : matrimonio a dir poco bizzarro quello andato in scena sabato 9 giugno in provincia di Treviso, nella chiesa di Crespano del Grappa. Si stenta quasi a credere che sia avvenuto davvero se non ci fosse un video, prontamente girato da un invitato e poi messo in rete, a testimoniarlo. Nozze con colpo di scena, quelle di Mattia e Marta, fidanzati storici che hanno deciso di fare il grande passo. Ma non si aspettavano di certo la ...

Don Luigi Ciotti/ Il prete che lotta contro le mafie (Così in terra) : Rai 3 dedica la prima prima serata Don Luigi Ciotti, il sacerdote sotto scorta da 29 anni per la sua attività contro le mafie, fondatore del Gruppo Abele e ideatore dell’associazione Libera.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:15:00 GMT)