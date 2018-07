Il premio Nobel Stiglitz : "L'Italia deve uscire dall'euro - i vantaggi sono chiari" : L'Italia farebbe bene a uscire dalla moneta unica, una mossa rischiosa ma che porterebbe vantaggi "chiari, lineari e considerevoli". Il suggerimento arriva dal premio Nobel all'Economia Joseph Stiglitz che, in...

Un premio Nobel e una Fields medal per i 20 anni di Milano-Bicocca : Venerdì 22 giugno doppio appuntamento all’Università di Milano-Bicocca con due star dell’Economia e della Matematica: Robert Engle e Terence Tao. Due iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo. Primo appuntamento alle ore 10, presso l’Auditorium “G. Martinotti” dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U9, Via Vizzola 5, Milano), dove l’economista Robert Engle terrà una lectio dal titolo “A Financial ...

Verso il summit Kim-Trump. L'organizzazione premio Nobel per il bando delle armi nucleari si offre di coprire tutte le spese : L'Ican, L'organizzazione internazionale per il bando delle armi nucleari, vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2017, si è offerta di pagare tutti i costi dello storico summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, previsto – a meno di sorprese – per il 12 giugno a Singapore. L'organizzazione è disponibile a sostenere le spese dell'intero vertice, compreso il soggiorno di Kim in un ...

Scienza - addio a Jens Chrstian Skou : premio Nobel per la Chimica 1997 : Il biochimico danese Jens Chrstian Skou, premio Nobel per la Chimica nel 1997 per la scoperta del meccanismo della pompa sodio-potassio, è morto a Aarhus all’età di 99 anni. Dopo essersi laureato in medicina (1944) presso l’Università di Copenaghen e aver lavorato in alcune strutture ospedaliere, Skou si è trasferito all’Università di Aarhus, dove ha conseguito il PhD nel 1954. Presso questa università si è svolta ...

Anche nel 2019 potrebbe non esserci un premio Nobel per la letteratura : Il direttore della Fondazione Nobel ha detto che verrà assegnato solo quando l'Accademia svedese, in grave crisi, riacquisterà la fiducia delle persone The post Anche nel 2019 potrebbe non esserci un premio Nobel per la letteratura appeared first on Il Post.

Oggi il premio Nobel Wole Soyinka riceverà il Premio Internazionale Dialoghi sull'uomo : È necessario per il genere umano rallentare, raffreddare e ridimensionare, per evitare la fine del mondo come lo conosciamo. Alle 17 in piazza San Bartolomeo la filosofa Laura Boella risponderà alla ...

Ramakrishnan - premio Nobel per la chimica a Napoli : 'Si avrà una nuova generazione di antibiotici' : ... Cavaliere del Lavoro, 'European inventor of the year 2007', attualmente presidente di Terna e Ceo di 'Novamont', azienda attiva nel settore delle bioplastiche, sarà insignita per la sezione Scienza ...

Ha vinto il premio Nobel alla memoria - dei lettori - : Non è comune che uno scrittore sia amato in tutto il mondo e per motivi molto diversi. Secondo alcuni critici lo stile di Philip Roth era un po' tirato via, semplice ma anche povero. Sarà così ma si ...

Philip Roth morto - addio allo scrittore di Pastorale americana : fu premio Pulitzer ma mai Nobel : La sua ultima opera è stata Nemesi. Da allora Philip Roth non ha più scritto. Un talento immenso quello dello scrittore statunitense premiato con il Pulitzer nel 1998 per uno dei suoi capolavori, Pastorale americana, ma mai con il Nobel della Letteratura. A 85 anni l’autore leggenda della letteratura statunitense è morto. Discendente di una famiglia ebraica Roth era nato a Newark nel New Jersey il 19 marzo 1933. L'articolo Philip Roth ...

premio Nobel della Tecnologia al Fisico Suntola : dagli smartphone all'energia ha rivoluzionato l'elettronica : Dopo i computer, le ricadute positive della tecnica di Suntola si sono fatte sentire nel mondo dei telefoni cellulari e poi degli smartphone, permettendo di ottenere dispositivi sempre più ...

Millennium Technology Prize 2018 : conto alla rovescia per l’assegnazione del premio Nobel della Tecnologia : conto alla rovescia per l’assegnazione del Millennium Technology Prize 2018, il Nobel della Tecnologia da un milione di euro, dedicato alle innovazioni che migliorano la vita. L’annuncio avverrà alle 17 ora italiana, a Helsinki. Con questo Premio, l’Accademia della Tecnologia della Finlandia (Technology Academy Finland) vuole riconoscere il valore dell’innovazione con impatti positivi sull’umanità e sullo sviluppo ...

Il premio Nobel Yunus : "Il reddito di cittadinanza rende più poveri e nega la dignità umana" : "Il reddito di cittadinanza rende più poveri, non è utile a chi è povero e a nessun altro, è una tipica idea di assistenzialismo occidentale e nega la dignità umana". Parola di Muhammad Yunus, economista e banchiere bengalese che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 per aver ideato e creato la 'banca dei poveri'. In un'intervista a La Stampa, l'inventore del microcredito boccia tout court il caposaldo ...