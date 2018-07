Il Playstation Store inaugura l' iniziativa Doppi Sconti | oltre 100 i videogiochi per PS4

I nuovi saldi sul Playstation Store riguardano decine di titoli e quelli della collana PlayStation Retrò : Sony ha lanciato oggi una serie di importanti sconti per decine e decine di videogiochi PS4 che possono essere ora acquistati a meno di 15€. Nella lunga lista di videogiochi scontati troviamo titoli del calibro di Fallout 4, Prey, tre episodi della serie Metro e moltissimi altri.La promozione riguarda anche numerosi videogiochi della collana PlayStation Retrò, e se non li avete giocati potrete recuperare a prezzo ridotto grandi successi ...

Giochi a meno di 15 e 5 euro sul Playstation Store - offerte al 19 giugno : PlayStation Store propone grandi sconti per i Days of Play. Sony ha sorpreso tutti mettendo in promozione numerosi titoli a prezzi veramente stracciati, a meno di 15 e addirittura 5 euro. Per il momento infatti sul PlayStation Store a questo indirizzo sono in corso ben tre promozioni con i Giochi a meno di 15 euro, i Giochi a meno di 5 euro e PlayStation Retro. Di seguito sono disponibili tutte le promozioni in corso. Giochi a meno di 15 euro ...

Playstation Store : gli sconti Days of Play tornano questa settimana : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori PlayStation 4, da domani, 8 giugno, fino al 18 giugno sono in programma gli sconti dei Days of Play, annunciati poco tempo fa da Sony Interactive Entertainment (SIE).Su PlayStation Store saranno disponibili numerose offerte per una vasta gamma di giochi, come God of War Digital Deluxe Edition, Far Cry 5, Gran Turismo Sport, Call of Duty: WWII Gold Edition e Shadow of the Colossus.Le promozioni ...

FIFA 18 è in sconto sullo store di Playstation per celebrare l'arrivo dell'aggiornamento 2018 FIFA World Cup Russia : Gli appassionati di calcio saranno in trepidante attesa dei prossimi mondiali, anche se la nostra nazionale, purtroppo, non sarà tra le protagoniste. Ma niente paura, perché il nuovo aggiornamento gratuito di FIFA 18, 2018 FIFA World Cup Russia, vi permetterà di cambiare la storia e magari vincere il prestigioso trofeo proprio con la maglia azzurra.In coincidenza del lancio di 2018 FIFA World Cup Russia, vi segnaliamo interessanti sconti per ...

FIFA 18 a meno di 20 euro nelle offerte del weekend su Playstation Store : Finalmente è arrivato un nuovo weekend di sconti sul PlaySation Store. Questa settimana le offerte interessano diversi generi e alcuni titoli potranno essere acquistati a prezzi molto conventienti come l’ultimo capitolo di Assassin’s Creed disponibile in promozione a partire da 39,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt o Destiny 2, FIFA 18 e tanti altri ancora. Di seguito l’elenco completo dei giochi in offerta questa settima sul PlayStation ...

La demo di ZONE OF THE ENDERS : The 2nd RUNNER - M?RS sbarca su Playstation Store : Sony Interactive Entertainment e Konami avevano annunciato nella giornata di ieri che presto sarebbe stata resa disponibile una versione di prova di ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - M∀RS, con supporto al 4K, un sistema di controllo alternativo adatto a un pubblico esperto e compatibilità con PlayStation VR.Ebbene, le promesse sono state mantenute e, già da ora, è possibile provare la demo di ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - ...

Disponibile open beta H1Z1 Battle Royale su Playstation Store - link download : H1Z1 Battle Royale arriva oggi, martedì 22 maggio, con l'open beta su PlayStation 4. Il client infatti è già Disponibile per il download gratuito dal PlayStation Store, ma si potrà accedere ai server solo a partire dalle 18:00, ora italiana. C'è quindi la possibilità di scaricare gratuitamente l'open beta da questo indirizzo. link download open beta di H1Z1 Battle Royale Tutti coloro che sono incuriositi da questo gioco possono ingannare ...

Prezzo A Way Out scontato su Playstation Store - lista offerte del weekend : Se state cercando qualche nuovo gioco su PS4 da giocare nelle prossime settimane vi consigliamo di dare un'occhiata sul PlayStation Store. Da oggi 11 maggio e fino al 14 ci sono infatti le offerte del weekend, con sconti fino al 60% con prezzi davvero vantaggiosi per i giocatori Le offerte del weekend del PlayStation Store Ecco i titoli in offerta sul PlayStation Store per questo weekend. Da segnalare sicuramente anche il bundle di BioWare, ...

God of War domina tra i titoli più scaricati da Playstation Store nel mese di aprile : God of War è ormai disponibile per PS4 e, sulle nostre pagine, è disponibile una guida che potrà risultare utile a chi vuole godere al meglio dell'ultima avventura di Kratos.Il titolo, come saprete, ha riscosso un grande successo presso la critica e i fan e, una nuova testimonianza di questo apprezzamento, ce la fornisce PlayStation Blog, che ha condiviso i dati relativi ai giochi più scaricati da PlayStation Store nel mese di aprile.Senza ...