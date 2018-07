Il nuovo Waterfront di Porto Cervo punta sulla realtà virtuale

wired

(Di mercoledì 4 luglio 2018) È stato inagurato lo scorso venerdì a, in Sardegna, il, una passeggiata nella zona del porticciolo della celebre località della Costa Smeralda che è anche un luxury temporary store, dove un palinsesto di intrattenimento e contenuti costruiti ad hoc terranno compagnia a residenti e turisti per tutta l’estate.Costa Smeralda, disegnato dall’architetto Gio Pagani e realizzato da Filmmaster Events, per conto di Smeralda Holding, si sviluppa lungo il molo delVecchio, sull’area che costeggia l’ormeggio degli yacht. Il complesso è aperto al pubblico ed è costituito da 10 pop-up store, 5 piazze espositive, il cocktail bar di Nikki Beach e un palco per le esibizioni. Un luogo dove trascorrere qualche piacevole ora di relax o l’intera serata assistendo a uno degli spettacoli del programma estivo. Oltre ai negozi presenti ...