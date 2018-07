Il nuovo video dietro le quinte di PES 2019 vede come protagonista David Beckham

Aida Nizar - il video del nuovo tuffo in una fontana di Roma. Barbara D’Urso : ‘Spero la multino’ : Ci risiamo: Aida Nizar l’ha fatto di nuovo. La showgirl spagnola (QUI tutto quel che c’è da sapere su di lei), reduce dalla ultima edizione del Grande Fratello, si è nuovamente tuffata in una fontana pubblica di Roma. Dopo il primo ‘bagnetto’ abusivo nella fontana di Trevi (per cui Rita Dalla Chiesa l’ha ripresa severamente), ora è toccato alla fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona: a diffondare la notizia ...

Thailandia : ragazzi intrappolati nella grotta - il salvataggio si complica - nuovo Video : I ragazzi intrappolati in Thailandia nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore di calcio non saranno salvati nelle prossime ore. Il gruppo sta facendo pratica sott'acqua con le maschere ma ne servirà parecchia anche perché nessuno sa nuotare: dopo lunghi periodi di immersione si potrà finalmente tornare in superficie, come spiegato dal campo base delle operazioni il governatore Narongsak Osatanakorn. I soccorritori aspettano le ...

Thailandia - nuovo video dalla grotta : i ragazzi si presentano e salutano - rimandato il recupero : nuovo VIDEO dalla grotta nel nord della Thailandia dove 12 giovanissimi giocatori di calcio sono bloccati dal 23 giugno assieme al loro allenatore: il filmato è stato postato su Facebook dai Navy Seal thailandesi. Nelle immagini i ragazzi – di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni – sono seduti uno accanto all’altro, avvolti nelle coperte termiche, si presentano uno ad uno e salutano. I giovani calciatori appaiono deboli ma ...

Federica Carta - è uscito il video del nuovo singolo "Tra noi è infinita"

Side : 'Sono il nuovo re di Roma - nessun rapper qui spacca quanto me' (VIDEO) : Ieri sera Side, ormai perfettamente a suo agio nei nuovi panni di solista dopo la recente uscita dalla Dark Polo Gang, ha diffuso via social un video nel quale si è autoproclamato nuovo re del Rap Romano. La clip, come ampiamente prevedibile, ha suscitato sin da subito reazioni contrastati da parte degli appassionati di hip hop italiano e capitolino. In tanti hanno ironizzato sulle parole dell'artista, classificando il sopracitato video ...

Hamilton in #WhatsYourDrive : il nuovo episodio Tommy Hilfiger sulla famiglia del pilota di F1 [VIDEO] : Il nuovo episodio Tommy Hilfiger #WhatsYourDrive svela il segreto di Lewis Hamilton: una famiglia pronta ad ispirarlo per affrontare qualsiasi sfida WHAT:Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. NYSE: PVH], annuncia Still I Rise, il terzo episodio della mini-serie di documentari #WhatsYourDrive, che svela l’uomo dietro la leggenda britannica delle corse Lewis Hamilton, ambasciatore del brand Tommy Hilfiger. L’ultima release ...

Gemitaiz di nuovo contro Salvini e la Lega : 'Fate schifo al c***o - mi vergogno' (VIDEO) : Nelle ultime ore Gemitaiz è tornato a scagliarsi in maniera netta ed inequivocabile contro la Lega ed i suoi sostenitori, ponendo particolare attenzione alle politiche sull'immigrazione e contestando con fermezza la linea dura mantenuta dal Governo italiano nell'ultimo periodo. Nei giorni scorsi il rapper aveva gia' manifestato il suo pensiero, ed era stato duramente contestato da un'ampia fetta del suo pubblico, che non aveva visto di buon ...

Alessio Bernabei - è uscito il videoclip del nuovo singolo "Ti ricordi di me?"

nuovo singolo di Lana Del Rey in arrivo - l’annuncio in concerto e l’omaggio ad Elvis Presley (video) : Un Nuovo singolo di Lana Del Rey sarà rilasciato molto presto. Dopo un periodo di relativo silenzio in cui era apparsa raramente in pubblico se non durante i suoi concerti, la popstar ha annunciato il suo ritorno sulle scene con brani inediti dal palco di uno spettacolo tenuto in Repubblica Ceca lo scorso weekend. Nonostante non abbia divulgato dettagli sulla data della release, Lana Del Rey ha lasciato intuire che l'attesa non durerà molto: ...

Lorenzo Fragola - è uscito il video del nuovo singolo "Super Martina" ft. Gazzelle

Gli sviluppatori di Kingdom Come : Deliverance ci parlano del nuovo DLC From the Ashes in un video : Warhorse Studios ha pubblicato un video che fornisce una panoramica sul nuovo DLC di Kingdom Come: Deliverance, From the Ashes, dopo che è stato rivelato all'inizio dello scorso mese. Il filmato presenta il creative director Daniel Vavra e il senior designer Prokop Jirsa che discutono alcuni degli aggiornamenti che i giocatori possono aspettarsi quando il DLC verrà lanciato tra pochi giorni.Come segnala Dualshockers, dopo aver ascoltato il ...

Il nuovo album di Zayn Malik in arrivo - in anteprima la cover di Me - My Self and I di Beyoncé (video) : Manca poco all'uscita del nuovo album di Zayn Malik, il secondo progetto dell'ex cantante degli One Direction dopo l'esordio con Mind Of Mine nel 2016. Il cantante ha rilasciato ieri alcuni aggiornamenti sul progetto discografico, anticipato nei mesi scorsi dai singoli Let Me e Entertainer. Zayn ha lavorato al nuovo album per diversi mesi, tanto che a marzo dopo la rottura con Gigi Hadid (con cui ora il cantante ha di nuovo una relazione) ha ...

Roma. nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano : È partito il Nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano, nel territorio del X Municipio di Roma.

Gorillaz - ecco il nuovo album The Now Now per festeggiare i 20 anni di carriera Video : In attesa di vederli per la prima volta in Italia il prossimo 12 luglio al Lucca Summer Festival, i Gorillaz pubblicano il nuovo album, The Now Now. Sull'onda del precedente Humanz, è il sesto del ...