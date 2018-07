Il nuovo sindaco armato di scopa e paletta per pulire il marciapiede davanti

Continua Blue Bloods 8 su Rai2 con Frank di nuovo contro il Sindaco - anticipazioni episodi 1° e 7 luglio : Prosegue senza sosta l'appuntamento con Blue Bloods 8 su Rai2. La serie procedural crime sulla famiglia di poliziotti Reagan Continua con l'ottava stagione inedita in Italia. Stasera, 1° luglio, è di scena il quinto dei ventidue episodi che compongono la stagione. Frank (interpretato da Tom Selleck) si troverà di nuovo contro il Sindaco Sutton e la sua nuova legge sulle carceri che sta provocando malcontento sopratutto tra le guardie. Più ...

Comune di Teramo - oggi cerimonia per la proclamazione del nuovo sindaco : Teramo - Giovedì 28 Giugno, alle ore 11:00 nella sala ipogea di Piazza Garibaldi, si terrà la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, eletto nel turno di ballottaggio dello scorso 24 Giugno. Nella stessa circostanza, sarà altresì proclamato il nuovo Consiglio Comunale. La cerimonia sarà presieduta dal presidente dell’Ufficio Centrale per l’Elezione diretta del sindaco e del Consiglio ...

Sito nuovo Ospedale : il Consiglio dà mandato al Sindaco di riprendere i colloqui con la Regione : 5, Questo tipo di politica muscolare, amante degli annunci e della primogenitura politica, priva di competenze specifiche, purtroppo crea danni, perché in questo modo spesso si è costretti a prendere ...

La Lega ha festeggiato Stefano Sertoli nuovo sindaco di Ivrea : 'E adesso, cambiamo Ivrea, è ora!': questo è il motto con cui i militanti e i neo eletti della lista Lega di Ivrea , che entra in Consiglio Comunale con il Gruppo numericamente più rappresentato con ...

Insediato nuovo sindaco Terni Latini : ANSA, - Terni, 26 GIU - Si è Insediato ufficialmente il nuovo sindaco di Terni, Leonardo Latini. Che ha preso possesso del suo ufficio e indossato per la prima volta la fascia tricolore. "E' un ...

Avellino - il nuovo sindaco M5S Ciampi : 'Ora è finita l'era dei favori' : Qui le persone si sono allontanate dalla politica a causa di una gestione che ha sgretolato il tessuto sociale. Va invertito il trend'. sindaco, Avellino fino a ieri era vista come uno degli ultimi ...

L'arcivescovo Renato Boccardo al nuovo sindaco De Augustinis : «Vive congratulazioni e rinnovo impegno alla collaborazione. Spoleto ora ha ... : UMWEB, Spoleto. «Nel momento in cui assume l'incarico di Sindaco della Città di Spoleto le esprimo vive congratulazioni e rinnovo l'impegno alla collaborazione per la ricerca e la promozione del bene ...

Cateno De Luca chi è nuovo sindaco di Messina/ Video - da protesta in mutande all’arresto : non avrà Consiglieri : Chi è Cateno De Luca, il nuovo sindaco di Messina dopo i ballottaggi Comunali 2018. Video, dalla protesta in mutande all'Ars fino all'arresto nel 2017: governerà senza Consiglieri(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:14:00 GMT)

Ballottaggi a Siena - storica vittoria del Cdx : Luigi De Mossi nuovo sindaco : Il candidato civico sostenuto da Lega,Forza Italia e Fratelli d'Italia ha strappato la città al centrosinistra dopo oltre settant'anni di governo, battendo al Ballottaggio Bruno Valentini -

Cateno De Luca - nuovo sindaco di Messina : dalla protesta in mutande agli arresti all'elezione : stato eletto sindaco di Messina ai ballottaggi con oltre il 65% dei voti . Ma il nome di Cateno De Luca non è affatto sconosciuto né al mondo politico né a quello giudiziario. Una delle immagini che sono rimaste negli annali , di lui, è quella di quando, nel 2007, rimase in mutande nell'Assemblea regionale della Sicilia: la Bibbia in ...