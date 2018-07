Il no del calcio | Tavolo di confronto

La Lega della Serie A contro il decreto Dignità : "Con il divieto di pubblicità delle scommesse svantaggi per il calcio italiano" : "Impedire alle aziende di questo settore di investire in promozione nel nostro Paese porterebbe svantaggi concorrenziali ai club italiani, dirottando all'estero i budget pubblicitari destinati alle nostre squadre". E' questa la presa di posizione della Lega Serie A sullo stop alla pubblicità delle scommesse previsto dal 'decreto Legge Dignità'. "Nel sottolineare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel ...

Calciomercato Manchester City - accordo con il Leicester per Mahrez : 68 milioni il costo dell'operazione : Il matrimonio, questa volta, s'ha da fare. Dopo essersi inseguiti a lungo, Riyad Mahrez e il Manchester City sono pronti a dirsi sì. Il club campione d'Inghilterra e il Leicester , secondo quanto ...

Calciomercato - As lancia la bomba : “il Real ha accettato l’offerta della Juve per Cristiano Ronaldo!” : Cristiano Ronaldo al centro di numerose voci di Calciomercato, una di queste vorrebbe il fenomeno portoghese vicino alla Juventus Il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro della Juventus per lasciar partire Cristiano Ronaldo. E’ quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo ‘As’ che conferma le voci secondo cui i bianconeri sono vicini al pallone d’oro per cui sarebbe pronto un ...

Arrestato Turri - ex presidente del Varese calcio : era latitante da maggio : I carabinieri di Milano hanno Arrestato Claudio Turri, ex presidente del Varese Football Club 1910 e titolare della 'Lombardia Merchant', una società che secondo gli investigatori dal 2013 al 2015 ha ...

Calciomercato Cittadella - preso il portiere Maniero dal Palermo : Cittadella - Il Cittadella ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo per l'arrivo in maglia granata del portiere Luca Maniero " . Classe 1995, nato a Padova, l'estremo difensore "farà parte fin da ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Calciomercato - CR7 vuole i bianconeri : la richiesta del Real Madrid : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata

Calciomercato : Boateng torna in Italia - colpo a sorpresa del Sassuolo : Boateng ritorna in Italia per la terza volta per la precisione. Dopo le due esperienze al Milan, il centrocampista offensivo ghanese prova a riconquistare la Serie A firmando un biennale col Sassuolo.L'articolo Calciomercato: Boateng torna in Italia, colpo a sorpresa del Sassuolo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calcio a 5 Svolti a Vercelli i Raduni della Nazionale Categoria 20 anni e Categoria 12 anni : ... in vista della partecipazione della prossima coppa del mondo AMF che si terrà dal 18 e 26 novembre nella città di Valledupar in Colombia. Hanno preso parte alla selezione oltre 20 atleti, ...

Calciomercato Sassuolo - che colpo del Sassuolo : in arrivo Kevin Prince Boateng dall'Eintracht : Esperienza in Germania ai titoli di coda, Kevin Prince Boateng è pronto a tornare clamorosamente in Italia. Dopo aver vestito in serie A solo la maglia del Milan , il centrocampista di proprietà dell' ...

Mondiali di Calcio - rimonta del Belgio con vittoria in zona Cesarini. Decide Chadli : Il Giappone sembrava già pregustare un clamoroso passaggio ai quarti di finale eliminando una delle più forti nazionali di questo Mondiale 2018, ossia il Belgio, ma alla fine a vincere sono i ragazzi di Martinez con un 3-2 in rimonta: dopo il vantaggio giapponese con Haraguchi e Inui, al 69’ il centrale difensivo del Tottenham Vertonghen sigla il gol della bandiera per il Belgio, e cinque minuti dopo arriva il pareggio di Marouane Fellaini, ...

Giappone - meglio un’orgogliosa sconfitta che un pareggio disonorevole : il principio dell’Harakiri applicato al calcio : Il Giappone prima si fa rimontare clamorosamente dal Belgio, poi preferisce la sconfitta ad un disonorevole pareggio: il principio dell’Harakiri applicato al calcio Prima Haraguchi, poi Inui, succede tutto dal 48′ al 52′. Bastano 4 minuti al Giappone per firmare un doppio vantaggio storico sul Belgio. La nazionale nipponica accarezza i quarti di finale, un traguardo storico. È successo nei manga e negli animi, in quello ...

Mondo del calcio sotto shock - muore ex calciatore : piange anche il Bologna [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock, è morto l’ex attaccante Giovanni Pompei, lutto nel Mondo del pallone, l’ex calciatore aveva solamente 37 anni ed è morto a causa di una malattia. Classe 1980 ed originario di San Benedetto del Tronto si è ritirato nel 2009 dopo aver indossato la maglia della Maceratese. Altra importanti esperienze per Pompei come il Chieti, la Sambenedettese, Taranto, Ascoli e la più importante con il Bologna in ...

Colantuono visita il museo del calcio : Una autorevole presenza di uomo di sport ha allietato in questo caldo luglio 2018 la sede della Fondazione Fioravante Polito a Santa Maria di Castellabate , Sa, : l'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono. Ne è nato un ...

Calciomercato : De Vrij è ufficialmente un giocatore dell’Inter : Stefan de Vrij è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota, il club nerazzurro annuncia di “aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva” con il difensore olandese in scadenza di contratto con la Lazio “con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza il 30 giugno 2023”. Nato a Ouderkerk aan den IJssel il 5 febbraio del 1992, de Vrij entra a far parte del settore giovanile del Feyenoord ...