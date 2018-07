Il mercato delle GPU sta per normalizzarsi? - editoriale

Volley mercato : tutti i grandi colpi - i movimenti - gli acquisti e le cessioni. Leon - Zaytsev - Leal e tutte le stelle : SuperLega pazzesca. Le rose delle squadre : Il Volley mercato si è infiammato, si stanno definendo le squadre che parteciperanno alla prossima SuperLega. Il massimo campionato italiani di Volley maschile si preannuncia altamente spettacolare e con tantissime stelle ai nastri di partenza. Vediamo nel dettaglio la composizione delle varie formazioni, tutte le rose, i movimenti, gli acquisti e le cessioni. PERUGIA: mercato faraonico per i Campioni d’Italia che hanno portato in Italia ...

Calciomercato Chelsea - nel 2012 quasi fatta per Mbappé : decisiva la paura delle sanzioni Fifa : Segna e stupisce, e ora più che mai tutti lo vogliono. Kylian Mbappé in Russia sta diventano una star, più di quanto non lo fosse già in passato, quando la scorsa estate il Psg aveva speso oltre 150 ...

Jesolo - vino e tazze rievocative delle dittature in vendita in un supermercato : A Jesolo, tra i tanti stabilimenti balneari, si trova il Top Market, apparentemente un supermercato come tanti. A ben guardare, però, tra gli scaffali del reparto vini, qualcosa attira l'attenzione. Si tratta di bottiglie di vino molto particolari, la cui etichetta riporta immagini raffiguranti il mezzo busto di Hitler e la figura intera di Mussolini mentre esegue il saluto romano. Il tutto è accompagnato da frasi, slogan e simboli tipici del ...

mercato NBA - gli obiettivi delle 30 squadre per la free agency 2018 : Manca poco all'inizio del Mercato dei free agent: tra obiettivi ambiziosi e buchi nel roster da riempire, tutte le squadre della NBA hanno qualche movimento da fare per migliorare le prospettive in ...

Jesolo - vino e tazze rievocative delle dittature in vendita in un supermercato : A Jesolo, tra i tanti stabilimenti balneari, si trova il Top Market, apparentemente un supermercato come tanti. A ben guardare, però, tra gli scaffali del reparto vini, qualcosa attira l'attenzione. Si tratta di bottiglie di vino molto particolari, la cui etichetta riporta immagini raffiguranti il mezzo busto di Hitler e la figura intera di Mussolini mentre esegue il saluto romano. Il tutto è accompagnato da frasi, slogan e simboli tipici del ...

L'Italia pedala : cresce il mercato delle biciclette - balzo per quelle elettriche : Aumenta del 5% il commercio di biciclette, +19% il comparto e-bike. E l'associazione del settore chiede politiche ad hoc per la mobilità dolce

L’Italia pedala : cresce il mercato delle biciclette - balzo per quelle elettriche : (foto: Getty Images) Vale 5 miliardi di euro il mercato di biciclette e moto in Italia. A certificarlo è Ancma, l’Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori, che segnala una crescita importante nelle vendite delle bici elettriche e del bike sharing. Cambiano le città e cambiano esigenze e modalità di spostamento dunque, ma il futuro è sempre più a due ruote. Anche per questo Ancma ha chiesto al governo di istituire il prima ...

Il "mercato Riviera delle Palme" torna a Borgio Verezzi il 1 luglio per la Fiera di San Pietro : Il mercato che riunisce i migliori ambulanti della Liguria il 1 luglio torna a Borgio Verezzi per la Fiera di San Pietro, per proporre a residenti e turisti le collezioni spring/summer 2018. ...

Cosa vogliono dire per l'ecosistema delle startup i 13 milioni raccolti da Supermercato24 : Il 20 giugno una startup italiana, Supermercato24, ha incassato 13 milioni di euro , provenienti in buona parte da investitori italiani , FII Tech Growth, 360 Capital Partners, Innogest oltre Endeavor ...

Il mercato fraudolento delle proteine in polvere : Gli integratori sportivi sono un prodotto immancabile per i body builder, o semplicemente per chi va in palestra e vuole

Euro Zona - segnali di recupero dal mercato delle costruzioni : segnali di forte ripresa per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro. Secondo l'Eurostat, ad aprile la produzione nel settore delle costruzioni è salita dell'1,8% dopo il -0,2% registrato a marzo ...

Banche - il mercato delle perizie e la debolezza degli imprenditori che ci cascano : Il rinvio a giudizio dei soci della Sdl Centrostudi apre lo scenario per un ragionamento più ampio. La società bresciana, secondo l’accusa, grazie ad una struttura di marketing piramidale, ha agganciato migliaia di imprenditori e semplici cittadini convincendoli (ma, molto spesso, non tramite i suoi legali) a fare causa contro gli istituti di credito sulla base di perizie inattendibili vendute dalla stessa società. Cause in diversi casi finite ...

Banche alla riscossa. S&P : risentono delle turbolenze di mercato : Teleborsa, - Si rasserena il clima sulle Banche italiane, dopo un'ondata di vendite per l'instabilità politica che aveva fatto impennare lo spread. Il settore torna a brillare, mettendo a segno oggi ...

Banche alla riscossa. S&P : risentono delle turbolenze di mercato : Si rasserena il clima sulle Banche italiane , dopo un'ondata di vendite per l'instabilità politica che aveva fatto impennare lo spread . Il settore torna a brillare , mettendo a segno oggi un balzo ...