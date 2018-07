Il Marocco sfrutta il sole del deserto per l' indipendenza energetica

politicamentescorretto.info

: LE BELLE NOTIZIE! - dolcevita_mag : LE BELLE NOTIZIE! - dekken77 : @francescatotolo @openarms_fund ma poi io non capisco, cosa vanno a fare dal Marocco in Libia...siamo chiari, è evi… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Questo progetto rappresenta un'enorme opportunità per l'economia dele potrebbe essere d'esempio per molte altre realtà. Non sono mancate però alcune critiche al progetto che vedono la ...