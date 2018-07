Il manifesto di Boeri non piace al governo Ma il presidente si salva per ora dal

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni delgialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Titodi evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di, messa a dura prova da un nuovo attacco di Salvini.Il ponte lo tiene in piedi il ministro del Lavoro con un ragionamento che ambienti didescrivono così: vale la pena tentare, almeno fino a febbraio del prossimo anno. Il nemico, per ora, può essere tenuto in casa: l'importante è che faccia il suo, senza pretendere di orientare le politiche dell'esecutivo. "L'uscita anticipata dinon è all'ordine del giorno", fanno sapere fonti vicine ...