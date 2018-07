Il Frosinone è scatenato | dopo Sportiello altri due colpi in giornata!

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Giornata piena per Capozucca e per ilche si appresta a piazzare diversimolto importanti per la prossima annataletteralmente. La società laziale ha messo a segno l'acquisto di, estremo difensore che mette al sicuro la porta della squadra di Longo. Ma la giornata frusinate è stata molto attiva e ricca di sorprese. Secondo quanto rivelato da Skysport, ci sarebberoduein arrivo per il. Si tratta in primis del centrocampista Crisetig, di proprietà del Bologna, un ragazzo che tanto bene ha fatto a Crotone nella passata stagione. Capozucca ha inoltre incontrato Sabatini, dirigente della Sampdoria, per parlare di Sala, esterno destro che potrebbe dunque sposare il progetto.